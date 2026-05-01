PM Kisan Website Down : सरकारी योजनांची संकेतस्थळे ठप्प; पीएम किसानचे पोर्टल बंद असल्याने नवीन नोंदणी रखडली, e-KYC साठी शेतकऱ्यांना बसावे लागतेय ताटकळत

महाड : केंद्र सरकारच्या दोन महत्त्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आणि प्रधानमंत्री आवास योजना यांची अधिकृत संकेतस्थळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून तांत्रिक कारणास्तव बंद (PM Kisan website not working 2026) आहेत. यामुळे नवीन लाभार्थ्यांना नोंदणी करणे अशक्य झाले असून, जुन्या लाभार्थ्यांचे हप्ते आणि प्रलंबित कामांसाठी त्यांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत..प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही सरकारची एक प्रमुख योजना आहे. याद्वारे लघू शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये दर चार महिन्यांनी तीन हप्त्यांमध्ये डीबीटीद्वारे दिली जाते. या योजनेचा उद्देश बियाणे, खते खरेदीसाठी मदत करणे असा असला तरी संकेतस्थळ बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध कामांसाठी फेऱ्या माराव्या लागत आहेत..त्यात शासनाने आता ओटीपी पद्धत बंद करून तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना अंगठा देऊन लॉगिन करण्यास सांगितले आहे. यामुळे तांत्रिक अडचणी, कृषी अधिकारी भेटीस गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना तासनतास कार्यालयात ताटकळत बसावे लागते. ईकेवायसीसारख्या प्रक्रियेसाठीदेखील शेतकऱ्यांना कार्यालयात फेऱ्या मारण्याची वेळ आली आहे..घरकुल लाभार्थ्यांनाही फटकापंतप्रधान आवास योजनेचे संकेतस्थळदेखील गेल्या वर्षभरापासून बंद आहे. तालुक्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेतून आतापर्यंत जवळपास दोन हजार ८७१ घरकुले मंजूर आहेत. यापैकी ३०५ पूर्ण झाली असून, १७८ घरकुले पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. या पूर्णत्वाच्या मार्गावर असलेल्या घरकुलांना या बंद संकेतस्थळाचा फटका बसत आहे. शिवाय ज्यांना घरकुल योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे अशा लोकांना नवीन नोंदणी करणेदेखील शक्य होत नाही..स्थानिक अधिकारी हतबलतालुक्यात रमाई आवास योजनेसाठी लक्ष दिले नसल्याने सध्या प्रधानमंत्री योजनेतूनच हक्काचे घर मिळणार असल्याने या योजनेचे संकेतस्थळ सुरू होण्याची प्रतीक्षा अनेकांना आहे. या दोन्ही योजना केंद्र सरकारच्या असून स्थानिक पातळीवर संकेतस्थळाचा निर्णय घेणे अशक्य आहे. त्यामुळे याबाबत स्थानिक अधिकारी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास तयार नाहीत.