कोकण

PM Kisan Website Down : सरकारी योजनांची संकेतस्थळे ठप्प; पीएम किसानचे पोर्टल बंद असल्याने नवीन नोंदणी रखडली, e-KYC साठी शेतकऱ्यांना बसावे लागतेय ताटकळत

why PM Kisan website not working : पीएम किसान आणि आवास योजनेची संकेतस्थळे बंद असल्याने शेतकऱ्यांना नोंदणी, हप्ते आणि ईकेवायसी प्रक्रियेसाठी मोठ्या अडचणी येत आहेत.
PM Awas scheme portal down issue

सकाळ डिजिटल टीम
महाड : केंद्र सरकारच्या दोन महत्त्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आणि प्रधानमंत्री आवास योजना यांची अधिकृत संकेतस्थळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून तांत्रिक कारणास्तव बंद (PM Kisan website not working 2026) आहेत. यामुळे नवीन लाभार्थ्यांना नोंदणी करणे अशक्य झाले असून, जुन्या लाभार्थ्यांचे हप्ते आणि प्रलंबित कामांसाठी त्यांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.

