Pali News : पाली नगराध्यक्ष पदासाठी घोडेबाजार! महायुतीमध्येच कुरघोडी व चढाओढ, भाजप व शिवसेनेच्या उमेदवारांमध्ये थेट लढत

पाली - पाली नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक बुधवारी (ता. 10) आहे. मात्र याआधी बऱ्याच उलथापालथ होत आहेत. भाजप व शिवसेनेचे (बाळासाहेब ठाकरे) उमेदवार एकमेकांसमोर थेट उभे असून त्यांच्यात चढाओढ आहे. याशिवाय घोडेबाजार देखील रंगला आहे. निवडणुकीपूर्वी काही नगरसेवक नॉटचेबल आहेत..पाली नगरपंचायत स्थापन झाल्यापासून नगरपंचायत मध्ये असंख्य राजकीय उलथापालथ होत असून, अवघ्या साडेतीन वर्षांत चौथ्या नगराध्यक्षाची निवड होणार आहे. नगराध्यक्षपदावर सतत होणारे बदल, नगरसेवक व नगराध्यक्ष यांचे सदस्यत्व रद्द होणे, तसेच पहिल्या नगराध्यक्षांचा राजीनामा, नगरसेवक पदासाठी पोटनिवडणुक आदी घडामोडी हे पालीच्या विकासकामांसाठी घातक ठरले आहेत..काही दिवसांपूर्वी तत्कालीन नगराध्यक्षा व नगरसेवक यांचे सदस्यत्व रद्द झाले होते. त्यामुळे नगराध्यक्ष पद रिक्त होते. त्यामुळे बुधवारी (ता.10) नगराध्यक्ष पदासाठी निवडणूक होत आहे.निवडणुकीच्या एक दिवस आधीच मंगळवारी (ता. 8) राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (अजित पवार गट) नगरसेविका नलिनी म्हात्रे यांनी नगराध्यक्ष पदासाठी भरलेला अर्ज मागे घेतला व भाजपचे पराग मेहता यांना पाठिंबा दर्शवला..तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) सुधागड तालुका अध्यक्ष संजय शेवाळे यांनी देखील पक्षाच्या वतीने भाजपचे उमेदवार पराग मेहता यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे भाजपचे पारडे जड झाले आहे. अनेक नगरसेवक नॉट रिचेबल असल्यामुळे नक्की कोणता चमत्कार घडेल, कोण नगराध्यक्ष होईल या चर्चांना उधाण आले आहे..नगराध्यक्ष पदाच्या शर्यतीत शिवसेनेच्या (बाळासाहेब ठाकरे) कल्याणी दबके व भाजपचे पराग मेहता दोनच उमेदवार असून महायुतीमध्येच आता नगराध्यक्ष पदासाठी रस्सीखेच होताना दिसत आहे. असे म्हटले जाते की निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी भाजपचे दोन नगरसेवक अज्ञातवासात गेले आहेत.त्यामुळे भाजपाला निश्चित आकडा जमवताना रस्सीखेच करावी लागणार आहे. कोणत्या पक्षाचा नगरसेवक कुठे जाईल आणि काय करतोय याकडे पक्षश्रेष्ठी व पदाधिकारी नेते यांचे लक्ष आहे. शिवाय मतदानाच्या दिवशी पक्षादेश पाळला जाईल की नाही याकडेही सर्वांचे लक्ष आहे..आकडेवारीपाली नगरपंचायतीत एकूण 17 सदस्य असून 2 सदस्यांचे सदस्यत्व काही दिवसांपूर्वी रद्द झाले आहे.सध्याची आकडेवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) 5 नगरसेवक, शिवसेना (शिंदे गट) 5 नगरसेवक, भाजप 4 नगरसेवक आणि शेकाप 1 नगरसेवक अशी आहे..महायुतीतच थेट लढतराज्य व देश पातळीवर भाजप, शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गट अशी महायुती एकत्र असली तरी पाली नगरपंचायतीत मात्र एकी साधली नसल्याने भाजप व शिवसेना शिंदे गट या दोघांत थेट लढत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.