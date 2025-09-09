कोकण

Pali News : पाली नगराध्यक्ष पदासाठी घोडेबाजार! महायुतीमध्येच कुरघोडी व चढाओढ, भाजप व शिवसेनेच्या उमेदवारांमध्ये थेट लढत

पाली - पाली नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक बुधवारी (ता. 10) आहे. मात्र याआधी बऱ्याच उलथापालथ होत आहेत. भाजप व शिवसेनेचे (बाळासाहेब ठाकरे) उमेदवार एकमेकांसमोर थेट उभे असून त्यांच्यात चढाओढ आहे. याशिवाय घोडेबाजार देखील रंगला आहे. निवडणुकीपूर्वी काही नगरसेवक नॉटचेबल आहेत.

