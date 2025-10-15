Ratnagiri Maharaj Crime : समाजाला दिशा देणारा प्रवचनकारच निघाला बलात्कारी, कोकरे महाराजाने केला अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; रत्नागिरीतील घटना

Highlight Summary Pointsअल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार:रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात भगवान कोकरे महाराज आणि त्यांचा सहकारी प्रीतेश कदम यांनी अल्पवयीन मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.पीडितेला धमक्या व गप्प बसविण्याचा प्रयत्न:पीडित मुलीने सुरुवातीला प्रकार उघड करण्याचा प्रयत्न केला असता, संशयितांच्या अनुयायांनी तिला बदनामीच्या धमक्या देऊन गप्प बसवले, असे तिने तक्रारीत नमूद केले आहे.पोलिसांची कारवाई आणि अटक:खेड पोलिसांनी दोघांनाही अटक करून न्यायालयासमोर हजर केले. त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली असून, पुढील तपास सुरु आहे..Ratnagiri Crime : रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी खेड पोलिस ठाण्यात दोघांविरोधात भारतीय दंडसंहिता, तसेच पोक्सो अधिनियमांतर्गत गुन्हा नोंदवला असून त्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांना न्यायालयासमोर हजर केले असता दोन दिवसांच्या पोलिस कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी संशयित म्हणून अटक केलेल्यांमध्ये भगवान कोकरे महाराज आणि त्यांचे सहकारी प्रीतेश प्रभाकर कदम यांचा समावेश आहे..खेड पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनुसार पीडित बालिका मागील काही काळापासून संबंधितांकडे शिक्षण घेण्यासाठी राहत होती. त्या वेळी भगवान कोकरे महाराज याने अनेकदा तिच्याशी अश्लील वर्तन केले. तिच्या मनात लज्जा निर्माण होईल, असे कृत्य करून तिचा विनयभंग केला. सुरुवातीला ही घटना घडल्यानंतर पीडितेने एका सदस्याला हा प्रकार सांगितला. त्याने याबाबत कुठे काही बोलू नकोस, महाराजांची सामाजिक व राजकीय ओळख असून तिला गप्प राहण्यास सांगत धमकावले..जर कोणाला काही सांगितले, तर कुटुंबात आणि समाजात तुझी बदनामी होईल, असेही तिला सांगितल्याचे पीडितेने तक्रारीत नमूद केले आहे. पीडितेच्या बाबतीत वारंवार अशा प्रकारच्या घटना घडू लागल्या आणि अखेर हा सर्व प्रकार तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना समजला. कुटुंबीयांनी नंतर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली व या संदर्भात तक्रार नोंदवली. त्यानंतर पोलिसांनी या दोघांना अटक केली. या प्रकरणी अधिक तपास खेड पोलिस करीत आहेत..पीडित मुलीवरील अत्याचार प्रकरणी पोक्सोंतर्गत दोघा संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच या प्रकरणी कोकरे महाराज यांना अटकही केलेली आहे.- नितीन बगाटे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, रत्नागिरी.Kolhapur Youth Accident : आयुष्याचा शेवट एका स्पीड ब्रेकरमुळे झाला, सत्यजित बाबतीत घडलं विपरीत.FAQsQ1. प्रकरण नेमके कुठे घडले?➡️ हा प्रकार रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात घडला आहे.Q2. संशयित कोण आहेत?➡️ या प्रकरणात भगवान कोकरे महाराज आणि त्यांचा सहकारी प्रीतेश प्रभाकर कदम या दोघांना अटक करण्यात आली आहे.Q3. पीडित मुलगी आरोपींकडे का राहत होती?➡️ पीडित मुलगी शिक्षण घेण्यासाठी आरोपींकडे राहत होती, त्या काळात तिच्यावर अत्याचार झाल्याचे उघड झाले.Q4. पोलिसांनी कोणती कारवाई केली आहे?➡️ खेड पोलिसांनी या दोघांवर भारतीय दंडसंहिता आणि पोक्सो अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करून अटक केली असून, पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.