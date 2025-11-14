कोकण

Sindhudurg News: सार्वजनिक ग्रंथालये अडचणीत! १२ वर्षांपासून अनुदानवाढ नाही; जिल्हासंघाचा सरकारकडे निवेदन

Public Libraly development delay: अनुदानवाढ, मान्यता, सुविधा या सर्व स्तरांवरील प्रलंबित प्रश्नांमुळे सार्वजनिक ग्रंथालयांची कामे अडखळली; जिल्हा ग्रंथालय संघाचा सरकारकडे तातडीच्या निर्णयाचा आग्रह.
सिंधुदुर्गनगरी: सार्वजनिक ग्रंथालयांचे विविध प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असून, ते तातडीने मार्गी लावावेत, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

