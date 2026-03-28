Pali News : रायगडच्या शाळांमध्ये 'तेजस' उपक्रमातून इंग्रजी शिक्षणाची क्रांती! टॅग समन्वयकांचा दिमाखदार गौरव सोहळा संपन्न; सुधागडच्या शिक्षकांचा डंका

पाली : रायगड जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी विषयाचे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने राबविण्यात आलेल्या 'तेजस' (TAG) उपक्रमांतर्गत कार्यरत असलेल्या तालुका व केंद्र समन्वयकांचा भव्य सत्कार सोहळा नुकताच पार पडला. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET), रायगड यांच्या वतीने कामोठे येथील लोकनेते रामशेठ ठाकूर इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये नुकतेच या गौरव सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते..वर्ष २०२५-२६ मध्ये राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमात जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील केंद्रातून एका शिक्षकाची 'समन्वयक' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या समन्वयकांनी ऑनलाइन मीटिंगच्या माध्यमातून मार्गदर्शन घेऊन केंद्र स्तरावर प्रत्येक शाळेतील शिक्षकांना इंग्रजी विषयाचे क्षमतानिहाय प्रशिक्षण दिले. यामुळे जिल्हाभरातील शाळांमध्ये इंग्रजी विषयाचे अध्यापन अधिक प्रभावी होण्यास मदत झाली आहे..या कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून डॉ. राजेश विष्णू येवले (प्रमुख, इंग्रजी विभाग, सी.के.टी. कॉलेज) आणि मोहनजी कोनगिरे (विभागीय प्रमुख, रायगड रयत शिक्षण संस्था) उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे यशस्वी नियोजन जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या प्राचार्या रत्नप्रभा भालेराव, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी ललिता दहीतुले आणि अधिव्याख्याता सुवर्णा तोरणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले. याप्रसंगी कामशेट्टी सर, इनामदार सर, निंबाजी गीते, सौरभ पांडकर, भाग्यश्री खाडिलकर यांसह शिक्षण क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते. सर्व उपस्थित टॅग (TAG) समन्वयकांना सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले..सुधागड तालुक्यातून या उपक्रमात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या जनार्दन भिलारे, प्रियंका ठोकळ, राणी कदम, स्वाती हंडोरे, राकेश गदमले आणि वैशाली चौधरी यांना मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. तसेच गोरख आघाव, अमोल ठोकळ, राजेश इंदुलकर, मोनिका गोडसे, योगिता भौड आणि जगदीश जाधव यांनीही समन्वयक म्हणून मोलाची भूमिका बजावली..सुधागड तालुक्यातील या यशासाठी गटशिक्षणाधिकारी साधुराम बांगारे, सर्व केंद्रप्रमुख आणि इंग्रजी विषय साधनव्यक्ती प्रविणा खैरे यांचे विशेष सहकार्य लाभले. या गौरव सोहळ्यामुळे सर्व टॅग समन्वयकांचे जिल्हास्तरावरून कौतुक होत आहे. यावेळी टॅग समन्वयक प्रदीप वरणकर, मंगला झाडबुके,जनार्दन भिलारे, सारिका पाटील यांनी आपले विचार इंग्रजीतून व्यक्त केले.