Raigad Drought News: भातशेती उद्ध्वस्त, शेतकरी संकटात; रायगडमधील १४ तालुक्यांना दुष्काळाच्या मदतीची प्रतीक्षा

पाली: चालू खरीप हंगामात रायगड जिल्ह्यात पावसाची झालेली मोठी तूट, पावसातील खंड आणि निसर्गाच्या लहरीपणामुळे भात पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यातील भात उत्पादक शेतकरी तीव्र आर्थिक संकटात सापडला असताना, शासनाच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या 'ट्रिगर-१' निकषांमध्ये केवळ श्रीवर्धन तालुक्याचा समावेश करण्यात आला आहे. उर्वरित १४ तालुक्यांवरील अन्याय दूर करून संपूर्ण रायगड जिल्ह्याला तातडीने 'दुष्काळग्रस्त' जाहीर करण्यात यावे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा (दक्षिण रायगड) च्या वतीने करण्यात आली आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...या संदर्भात भाजपा रायगड जिल्हाध्यक्ष खासदार धैर्यशील पाटील, सरचिटणीस सतीश धारप आणि भाजपा नेते प्रकाश देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली किसान मोर्चाचे दक्षिण रायगड जिल्हाध्यक्ष सुजित स. बारसकर यांनी भाजप किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्ण वेताळ यांना सविस्तर मागणीचे निवेदन सादर केले आहे..रायगड हा प्रमुख भात उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. माणगाव, कर्जत, महाड, पेण, रोहा, अलिबाग, मुरुड, खालापूर, पनवेल, पोलादपूर आणि सुधागड या सर्वच तालुक्यांमध्ये यंदा पावसाच्या अनियमिततेमुळे भातशेती पार उद्ध्वस्त झाली आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने केवळ एकाच तालुक्याला मदतीच्या निकषात धरून उर्वरित १४ तालुक्यांतील लाखो शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याने बळीराजांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...निवेदनातील प्रमुख मागण्यासंपूर्ण जिल्ह्याला न्याय व फेरसर्वेक्षणरायगड जिल्ह्यातील उर्वरित सर्व १४ तालुक्यांमधील पिकांच्या नुकसानीचे तातडीने फेरसर्वेक्षण व पुनर्मूल्यांकन करून संपूर्ण रायगड जिल्ह्याला अधिकृतपणे 'दुष्काळग्रस्त' घोषित करावे.जीपीएस पंचनामे व अहवाल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.