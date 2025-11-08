Raigad Farmers : गुरांच्या वैरणीचा प्रश्न ऐरणीवर; पेंढा भिजला पशुधनावर उपासमारीची वेळ; शेतकरी व पशुपालक चिंतेत

पाली : परतीच्या पावसाने भातशेतीचे प्रचंड नुकसान झाल्याने बळीराजा पुरता हतबल झाला आहे. अनेकांचे उभे भातपीक शेतातच कुजले तर काहींचा भात पुन्हा उगवला. मात्र या सगळ्यांमध्ये भात झोडणी झाल्यावर निघणारा पेंढा उरलाच नसल्यामुळे गुरांच्या वैरणीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे त्यामुळे बळीराजा आणि पशुपालक प्रचंड चिंतेत आहेत. काहीजणांना उरला सुरलेला भात हाती आला मात्र, भिजलेला भात काळा पडला आहे. त्यामूळे त्यास बाजारात अत्यल्प किंमत मिळेल. तसेच भिजलेल्या पेंढ्यामुळे गुरांची वैरण गेली आहे..उभे भात पीक सडल्याने आता पेंढाच उरला नाही. शिवाय पेंढा भिजल्याने तो खाण्यायोग्य व साठवणीसाठी योग्य राहिला नाही. मग आता पशुधनाला खायला तरी काय घालायचे? कारण पावसाळ्यानंतर जनावरांसाठी पेंढा हे महत्वाचे खाद्य आहे. पण आता पेंढाच नसल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. आता पशुधनाला पेंढ्या ऐवजी सरकी किंवा शेंगदाणा पेंढ किंवा सोयाबीन ढेपआदी पर्यायी खाद्य द्यावे लागेल. मात्र त्याच्या किमती प्रचंड आहेत, तसेच उपलब्ध असलेल्या पेंढ्याचे भाव देखील वाढले आहेत. परिणामी आधीच गांजलेल्या शेतकरी व पशु पालकांना अतिरिक्त खर्चाचा भार पडणार आहे. शिवाय दुध-दूभत्याचे नुकसान होणार आहे..रायगडला अवकाळी पावसाचा तडाखा :.शेतकऱ्यांनी खाण्यासाठी ठेवलेला भात खराब झाल्याने त्याच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. तसेच हाती पैसा नसल्याने कुटुंबाचा खर्च कसा भागवावा ही देखिल भ्रांत शेतकऱ्यांना पडली आहे. आणि आता दूध दुभते पदार्थ विकून शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक हातभार लागतो तो देखील पेंढ्या अभावी कमी होणार आहे. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांना शेतीच्या नुकसान भरपाई बरोबरच जनावरांच्या खाद्याची व्यवस्था देखील करावी. तसेच गरज असेल तिथे चारा छावण्या उभाराव्या अशी मागणी सुधागड तालुका कृषी मित्र संघटनेचे अध्यक्ष शेतकरी शरद गोळे यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.