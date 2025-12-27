कोकण

खोपोलीत शिंदेसेनेच्या नेत्याची निर्घृण हत्या; तलवार-विळ्यासह कुऱ्हाडीने सपासप वार, अजितदादांच्या 10 पदाधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा

Brutal Daylight Killed in Khapoli Shocks Raigad : खोपोलीत शिंदेसेनेचे नेते मंगेश काळोखे यांची निर्घृण हत्या झाली असून, या प्रकरणात अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादीतील १० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Shiv Sena leader Killed

Shiv Sena leader Killed

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Shiv Sena leader Killed : रायगड जिल्ह्यातील खोपोली शहरात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नेते व माजी नगरसेवक मंगेश काळोखे यांची अत्यंत निर्घृण हत्या झाल्याची धक्कादायक (Raigad Political Case) घटना समोर आली आहे. या प्रकरणामुळे संपूर्ण खोपोली शहरात मोठी खळबळ उडाली असून, संतप्त नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून निषेध व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
NCP
Raigad
Eknath Shinde
crime marathi news
shivsena

Related Stories

No stories found.