खोपोलीत शिंदेसेनेच्या नेत्याची निर्घृण हत्या; तलवार-विळ्यासह कुऱ्हाडीने सपासप वार, अजितदादांच्या 10 पदाधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा

रायगड जिल्ह्यातील खोपोली शहरात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नेते व माजी नगरसेवक मंगेश काळोखे यांची अत्यंत निर्घृण हत्या झाल्याची धक्कादायक (Raigad Political Case) घटना समोर आली आहे. या प्रकरणामुळे संपूर्ण खोपोली शहरात मोठी खळबळ उडाली असून, संतप्त नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून निषेध व्यक्त केला..अलीकडेच झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकीत मंगेश काळोखे (Mangesh Kalokhe) यांच्या पत्नी मानसी काळोखे यांनी मोठ्या फरकाने विजय मिळवला होता. त्यामुळे कुटुंबात आनंदाचे वातावरण होते; मात्र शुक्रवारी सकाळी घडलेल्या या घटनेने त्या आनंदावर विरजण पडले..शुक्रवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास मंगेश काळोखे हे आपल्या मुलांना शाळेत सोडून दुचाकीवरून घरी परतत होते. यावेळी एका काळ्या रंगाच्या कारमधून आलेल्या काही अज्ञात व्यक्तींनी त्यांना अडवले आणि तलवार, विळा व कुऱ्हाडीने सपासप वार करत त्यांची हत्या केली. या भीषण हल्ल्यात मंगेश काळोखे यांचा जागीच मृत्यू झाला..मंगेश काळोखे हे खोपोलीचे माजी नगरसेवक असून शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे सक्रिय कार्यकर्ते आणि नेते म्हणून त्यांची ओळख होती. त्यांच्या हत्येनंतर शहरात संतापाची लाट उसळली असून नागरिकांनी रास्तारोको आंदोलन करत तीव्र निषेध नोंदवला..या हत्येप्रकरणी खोपोली पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात येत असून, घटनेमागे राजकीय वैर असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मंगेश काळोखे यांच्या चुलत भावाने हत्येचा कट रचल्याचा आरोप करत पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून, त्यानुसार कारवाई सुरू आहे..या प्रकरणात पोलिसांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) रायगड जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे, स्थानिक प्रवक्ते भरत भगत, रवींद्र देवकर, त्यांची मुले दर्शन व धनेश देवकर, तसेच सचिन चव्हाण यांच्यासह एकूण १० जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास खोपोली पोलिसांकडून सुरू असून, आरोपींच्या अटकेसाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत..FAQsप्र. मंगेश काळोखे कोण होते?उ. मंगेश काळोखे हे शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे नेते व माजी नगरसेवक होते.प्र. हत्या कशी करण्यात आली?उ. तलवार, विळा आणि कुऱ्हाडीने भररस्त्यात हल्ला करून हत्या करण्यात आली.प्र. या प्रकरणात कोणावर गुन्हा दाखल आहे?उ. अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षासह १० जणांवर गुन्हा दाखल आहे.