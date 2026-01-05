NASA Space Challenge : पालीतील प्रतीक जाधव यांची अवकाशाला गवसणी, नासाच्या जागतिक स्पर्धेत ‘गॅलेक्टिक इम्पॅक्ट’ पुरस्कारावर नाव!

पाली : पाली शहरातील भारतीय इनोव्हेटर प्रतीक अरुणा प्रकाश जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय संघ ऍस्ट्रो स्वीपर्स यांना नासा इंटरनॅशनल स्पेस चॅलेज २०२५ मधील प्रतिष्ठित गॅलेक्टिक इम्पॅक्ट पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. या स्पर्धेत प्रतिकने ऍस्ट्रो स्वीपर्स संघाचे दमदारपणे नेतृत्व करत अवकाशाला गवसनी घालणारी दमदार कामगिरी केली आहे. या संघाने कचरा व्यवस्थापन आणि अवकाश शाश्वततेसाठी अभिनव फ्रेम वर्क केले सादर केले. त्याच्या या उल्लेखनीय रायगड जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्र व देशाच्या शिरपेचात ही मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. .या स्पर्धेत तब्बल १८,८६० संघाचा सहभाग असून १६७ देशातील १,१४,०९४ स्पर्धक सहभागी झाले होते. भारतातील इस्रो सह १४ स्पेस एजन्सी पार्टनर असून यात प्रतीक अरुणा प्रकाश जाधव याचा संघ ऍस्ट्रो स्वीपर (Astro Sweepers) यांनी 2025 Global Winner असे प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक जिंकले आहे. त्यामधून ग्लोबल टॉप टेन टीमची निवड करण्यात आली व त्या टॉप टेनमधून प्रथम क्रमांक पटकवून प्रतिकच्या ऍस्ट्रो स्वीपर्स टीमने "गॅलॅक्टिक इम्पेक्ट" विजेतेपद पटकावले आहे. प्रतीकने भारताचे जागतिक स्तरावर प्रतिनिधित्व करून प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक मिळवले असल्याने ऍस्ट्रो स्वीपर्स संघाचे सर्व स्थरातून कौतुक व अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. प्रतिकचे वडील प्रकाश जाधव वावळोली टेक्निकल कॉलेजचे प्राध्यापक आहेत..Raigad Police : रायगड पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेची धडाकेबाज कामगिरी; ११ महिन्यांत १,०३८ गुन्ह्यांची उकल!.जागतिक स्थरावर सकारात्मक बदलनासा इंटरनॅशनल स्पेस चैलेंज हा जगातील सर्वात मोठ्या नाविन्यपूर्ण हॅकेथॉन पैकी एक आहे. "गॅलॅक्टिक इम्पेक्ट" हा पुरस्कार जागतिक स्थरावर मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतात, अशा टीमला दिला जातो. या पुरस्काराचे मानकरी प्रतीक जाधव व त्याची टीम ठरली आहे. या टीमने ऍस्ट्रो स्वीपर्स रिस्क इंडेक्स नावाचा एक समग्र स्कोरिंग फ्रेम वर्क विकसित केला आहे..अवकाशातील कचरा निर्मूलनऍस्ट्रो स्वीपर्स प्रकल्पाने कक्षीय (ऑर्बिटल) कचरा व्यवस्थापन आणि अवकाश शाश्वततेसाठी अभिनव फ्रेम वर्क सादर केले आहे. वाढत्या उपग्रह संख्येमुळे पृथ्वीच्या लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये निर्माण होणारा कचरा हा केवळ तांत्रिक नव्हे, तर आर्थिक आणि ऑपरेशन धोका बनत चालला आहे. यावर उपाय म्हणून या प्रकल्पाने जोखीम मोजमाप, निर्णय समर्थन आणि जबाबदार ऑपरेशन यांना एकत्रित करणारी प्रणाली विकसित केली आहे..शाश्वतता आणि कचऱ्याचा धोका निर्णय घेण्यायोग्य स्वरूपात मांडणे कठीण जाते. आम्ही हा धोका मोजता येण्या जोगा आणि कृतिशील बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा धोका केवळ तांत्रिक नसून आर्थिक आणि धोरणात्मक स्वरूपाचा झाला आहे. त्यामुळे कक्षीय धोका मोजण्यासाठी आणि व्यवस्थापिक करण्यासाठी ठोस व कृतिशील उपायांची गरज निर्माण झाली आहे. सोप्या शब्दात सांगायचे तर पृथ्वी कक्षेतील प्रत्येक देशातील सॅटेलाईट क्रेडिट स्कोअर सारखी संकल्पना देण्याचा प्रयत्न केला आहे.प्रतीक अरुणा प्रकाश जाधव, ऍस्ट्रो स्वीपर्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.