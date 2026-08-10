Raigad Viral Video: Gen Alpha लय डेंजर! रायगडच्या शाळकरी मुलींनी खड्डेमय रस्त्यांचं केलं रिपोर्टींग; सोशल मीडिया गाजवतोय Video

रस्त्यांची दुरवस्था, खड्डे आणि त्यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास ही नित्याचीच बाब बनलीय. अनेकदा राजकीय नेते आणि प्रशासनाच्या चर्चेपुरताच हा मुद्दा मर्यादित राहतो. मात्र रायगडमधील कोंदिवडे गावातील शाळकरी मुलींनी हाच प्रश्न उपरोधिक पद्धतीने मांडला आहे. शाळेला जात असताना खड्ड्यांमुळे होत असलेल्या अडचणींवर मुलींनी व्हिडीओच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केलेत..व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये मुली रस्त्यावरून जाताना त्याचं रिपोर्टिंग करतात. त्यात रस्त्यात खड्डे आहेत हे सांगण्यासाठी उपरोधिक भाषेत माहिती देतात. हा रस्ता द्रुतगती महामार्गासारखा आहे. या रस्त्यावरून गाड्या जाताना वाहनचालकांच्या पोटातलं पाणीही हलत नाही असं सांगत खड्डे असलेला रस्ता दाखवला जातो. खराब रस्त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो याकडे मुलींनी लक्ष वेधलं आहे..RTOने दंडात्मक कारवाईनंतर कागदपत्रे बराच वेळ दिली नाही, चालकानं समृद्धीवर ट्रकच आडवा लावला; वाहतूक तासभर ठप्प, VIDEO VIRAL.रस्त्यावरचे खड्डे, ये-जा करताना होणारा त्रास आणि दैनंदिन प्रवासातील अडचणी दाखवण्याचा प्रयत्न मुलींनी केलाय. शाळकरी मुलींनी बातमीच्या स्वरुपात रस्त्याच्या या समस्येचा व्हिडीओ शूट केलाय. ज्योत्सना नावाच्या मुलीने या समस्येवर भाष्य केलं. तर नेहा नावाच्या मुलीनं पत्रकाराची भूमिका बजावली. तर मानसी पवार या मुलीनं व्हिडीओ शूट केलाय..नेहा म्हणते की आपण कोंदिवडे गावच्या रस्त्यावर आहोत. रिपोर्टर ज्योत्सना तुम्हाला रस्त्याच्या अवस्थेवर सांगणार आहे. ज्योत्सना सांगते की, द्रुतगती महामार्गासारखा रस्ता आहे. अशा गाड्या जातायत त्यांच्या पोटातलं पाणीही हलत नाही. तुम्ही बघू शकता की रस्ते कसे आहेत. खड्ड्यात रस्ता की रस्त्यात खड्डा काहीच कळत नाही. यानंतर नेहा व्हिडीओचा शेवट करत म्हणते की आजची बातमी इथंच संपते, रिपोर्टर नेहा गारेसह कॅमेरामन मानसी पवार. धन्यवाद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.