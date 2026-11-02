कोकण

Torrent Power Project : 'दारूच्या कारखान्याला पाठिंबा अन् टोरंटला विरोध?' महेंद्र थोरवेंचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप; रायगडमधील राजकारण तापलं

Torrent Power Project Controversy Intensifies in Raigad : रायगडमधील टोरंट पॉवर प्रकल्पावरून महायुतीत मतभेद उफाळले आहेत. आमदार महेंद्र थोरवे यांनी खासदार सुनील तटकरे यांच्यावर टीका करत खालापूरमधील कारखान्याविरोधात जनआंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
Mahendra Thorve statement on Torrent Power Project

Mahendra Thorve statement on Torrent Power Project

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Sunil Tatkare vs Mahendra Thorve political dispute : महायुतीतील एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मतभेद कोकणात पुन्हा एकदा उफाळून आले आहेत. रायगड जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे आणि शिंदे गटाच्या नेत्यांमध्ये सातत्याने राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत आहे.

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