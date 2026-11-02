Torrent Power Project : 'दारूच्या कारखान्याला पाठिंबा अन् टोरंटला विरोध?' महेंद्र थोरवेंचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप; रायगडमधील राजकारण तापलं

Sunil Tatkare vs Mahendra Thorve political dispute : महायुतीतील एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मतभेद कोकणात पुन्हा एकदा उफाळून आले आहेत. रायगड जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे आणि शिंदे गटाच्या नेत्यांमध्ये सातत्याने राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत आहे. .आता कर्जतमधील टोरंट पॉवर प्रकल्पाच्या मुद्द्यावरून हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. शिंदे गटाचे कर्जतचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी थेट तटकरे यांना लक्ष्य करत, खालापूर तालुक्यातील चिलठण येथे प्रस्तावित कारखान्याविरोधात जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे..केंद्र आणि राज्य सरकारने टोरंट प्रकल्पाला मंजुरी दिली असताना सत्तेत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून त्याला विरोध केला जात असल्याचा आरोप आमदार थोरवे यांनी केला. याचवेळी खासदार सुनील तटकरे यांचे नातेवाईक आणि मुलाच्या भागीदारीशी संबंधित असल्याचा दावा करण्यात येत असलेल्या चिलठण येथील प्रस्तावित कारखान्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला..Pune Graduate Constituency : लेंगरेच्या निंबाळकरांची नात झाली आमदार! पुणे पदवीधरमधून माजी IAS अधिकाऱ्याच्या लेकीच्या अंगाला गुलाल, वाचा हर्षदा यांचा थक्क करणारा प्रवास.आमदार महेंद्र थोरवे म्हणाले, "केंद्र आणि राज्य सरकारने टोरंट प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत सहभागी आहे. मात्र, सत्तेत राहून मलिदा खायचा आणि सरकारच्या निर्णयांना विरोध करायचा, अशी भूमिका योग्य नाही. खालापूर तालुक्यातील चिलठण येथे सुनील तटकरे यांचे साडू आणि मुलाचा भागीदार असलेला कारखाना प्रस्तावित आहे. दारूमुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत असताना पर्यावरणपूरक टोरंट प्रकल्पाला विरोध केला जात आहे. या कारखान्याविरोधात शिवसेनेच्या वतीने लवकरच जनआंदोलन छेडण्यात येईल.".दरम्यान, टोरंट पॉवर प्रकल्पाला स्थानिक पर्यावरणप्रेमी आणि विविध राजकीय पक्षांनीही विरोध दर्शविला आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वंचित बहुजन आघाडीसह अनेक सामाजिक आणि पर्यावरणविषयक संघटनांनी प्रकल्पाच्या सद्यःस्थितीतील स्वरूपावर आक्षेप घेतला आहे. विशेषतः मोठ्या प्रमाणावर होणारी वृक्षतोड, पर्यावरणावर होणारे संभाव्य परिणाम आणि स्थानिकांच्या हिताचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..खासदार सुनील तटकरे यांनीही टोरंट प्रकल्पाच्या सध्याच्या स्वरूपाला आणि मोठ्या प्रमाणातील वृक्षतोडीला विरोध दर्शविला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे यांनीदेखील प्रकल्पाविरोधात जाहीर भूमिका घेतली आहे. रायगड जिल्ह्यात निसर्ग आणि नद्यांचा ऱ्हास करणारे प्रकल्प नकोत. विकासकामांना विरोध नाही; मात्र विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ऱ्हास करून स्थानिकांवर अन्याय होता कामा नये, अशी भूमिका तटकरे यांनी मांडली आहे..दुसरीकडे, आमदार महेंद्र थोरवे टोरंट प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ उभे राहिले आहेत. तटकरे आणि राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते विविध उद्योग आणि विकास प्रकल्पांना अवाजवी विरोध करत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे टोरंट प्रकल्पाच्या समर्थन-विरोधाचा मुद्दा आता केवळ पर्यावरणापुरता मर्यादित न राहता महायुतीतील दोन मित्रपक्षांमधील राजकीय संघर्षाचे कारण बनला आहे..विशेष म्हणजे, टोरंट प्रकल्पावरील विरोधाला प्रत्युत्तर देताना थोरवे यांनी तटकरे यांच्याशी संबंधित असल्याचा दावा केलेल्या चिलठण येथील कारखान्याचा मुद्दा पुढे आणला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या वादाला नवे राजकीय वळण मिळाले आहे. टोरंटला विरोध करणाऱ्या नेत्यांनाच त्यांच्या संबंधित प्रकल्पांवरून घेरण्याची रणनीती शिंदे गटाकडून आखली जात असल्याचे चित्र आहे..Gokul Chairman Controversy : शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची निवड टिकणार का? कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये आज ऐतिहासिक सुनावणी, महायुतीचे 12 संचालक राहणार उपस्थित.रायगड जिल्ह्यात एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि सुनील तटकरे यांच्यातील राजकीय संघर्ष नवा नाही. विधानसभा निवडणुकीपासून ते भरत गोगावले यांना रायगडचे पालकमंत्रिपद मिळण्यापर्यंत दोन्ही बाजूंमध्ये मतभेद उघडपणे समोर आले होते. आता टोरंट पॉवर प्रकल्पाच्या निमित्ताने हा जुना संघर्ष पुन्हा पेटला आहे. त्यामुळे महायुतीतील अंतर्गत मतभेद आगामी काळात रायगडच्या राजकारणात कोणते नवे वळण घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.