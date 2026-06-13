Konkan Railway New Timetable : मॉन्सूनसाठी कोकण रेल्वे सज्ज, नवे वेळापत्रक लागू होणार; आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

Konkan Railway Monsoon Preparedness : पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कोकण रेल्वेने कंबर कसली आहे. पावसाळ्यातील संभाव्य धोके टाळण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करण्यासाठी प्रशासनाने पाऊल टाकले असून सोमवारपासून ( ता. १५) पावसाळी वेळापत्रक लागू होणार आहे, अशी माहिती कोकण रेल्वेच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिली..गेल्या दशकभरात सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे दरड कोसळण्याच्या एकाही मोठ्या घटनेशिवाय यशस्वी वाहतूक करणाऱ्या कोकण रेल्वेने यंदाही हायटेक तंत्रज्ञान आणि मानवी देखरेखीचा सुवर्णमध्य साधला आहे. पावसाळ्यात सर्वात मोठा धोका असलेल्या भू-तांत्रिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कोकण रेल्वेने अनेक कामे पूर्ण केली आहेत. यामध्ये डोंगराळ भागातील धोकादायक उतारांचे सपाटीकरण, सॉईल नेलिंग, रॉक बोल्टिंग आणि शॉटक्रिटिंग यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बोगदे आणि खोदकामांच्या जागा मजबूत केल्या आहेत..याशिवाय, माती आणि दगड रुळांवर येऊ नयेत म्हणून गॅबियन भिंती, आधार भिंती, मायक्रोपाईल्स आणि बोल्डर नेटिंग उभारण्यात आले आहे. पावसाच्या पाण्याचा जलद निचरा व्हावा यासाठी बाजूच्या नाल्यांची स्वच्छता आणि काँक्रीट अस्तरीकरण पूर्ण झाले असून संवेदनशील ठिकाणी पोर्टेबल पाणी उपसा पंप तैनात केले आहेत..मार्गाच्या सुरक्षेसाठी ६५७ प्रशिक्षित जवानांची चोवीस तास गस्त तैनात केली आहे. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली आणि वेर्ना येथे अत्याधुनिक एक्स्कॅव्हेटर्स सज्ज ठेवले आहेत. यासोबतच, वीर, चिपळूण, रत्नागिरी, कुडाळ, कारवार, उडुपी यांसह ९ प्रमुख ठिकाणी रेल्वे मेंटेनन्स वाहने आणि ७ मोक्याच्या ठिकाणी टॉवर वॅगन उभ्या आहेत. वेर्ना येथे असलेली ‘‘अपघात मदत ट्रेन’’ कोणत्याही संकटाच्या वेळी अवघ्या १५ मिनिटांत रवाना होण्यासाठी हाय-अलर्टवर ठेवली आहे..यंदा सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा मोठा आधार घेतला आहे. घोड, काळी, सावित्री आणि वशिष्ठी या प्रमुख नद्यांवरील पुलांवर पूर इशारा यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे, जी पाण्याची पातळी धोकादायक पातळीवर पोहोचताच अधिकाऱ्यांना सतर्क करेल. पानवल, मांडवी, जुवारी आणि शरावती यांसारख्या मोठ्या पुलांवर वाऱ्याचा वेग मोजण्यासाठी वातवेगमापक बसवले आहेत. याशिवाय, ९ केंद्रांवर स्वयं-नोंदणी करणारे पर्जन्यमापक बसवले असून भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजाच्या आधारे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना रिअल-टाइम एसएमएस अलर्ट पाठवले जातील..Kolhapur Belagavi Railway Line : कोल्हापूर-बेळगाव रेल्वेमार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण सुरू, मुंबई-बंगळूर महामार्गाला जोडून रूट होणार.बोगद्यांमध्ये आणि आपत्कालीन स्थितीत संपर्क तुटू नये म्हणून दर १ किलोमीटरवर संपर्क सॉकेट्स बसवले आहेत, तर मदत गाड्यांमध्ये सॅटेलाइट फोनची व्यवस्था केली आहे. संपूर्ण ७२ स्थानकांवर सीसीटीव्हीद्वारे २४/७ लक्ष ठेवले जात आहे. प्रशासनाने प्रवाशांना आवाहन केले आहे की, प्रवासादरम्यान ट्रेनच्या सद्यस्थितीची माहिती घेण्यासाठी त्यांनी www.konkanrailway.com या वेबसाइटला भेट द्यावी किंवा १३९ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा..रेल्वेच्या वेगावर मर्यादाकमी दृश्यमानतेच्या काळात गाड्यांचा वेग ताशी ४० किमीपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे आदेश लोको पायलट्सना दिले आहेत. रेल्वेमार्गावर पाण्याची पातळी १०० मिमी पेक्षा जास्त झाल्यास प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी सेवा तात्पुरती स्थगित केली जाईल.आणीबाणीसाठी तयारीवैद्यकीय आणीबाणीसाठी रत्नागिरी आणि वेर्ना येथे ऑपरेशन थिएटर असलेल्या स्वयंचलित अपघात मदत वैद्यकीय व्हॅन तैनात असून, ११ प्रमुख स्थानकांवर विशेष वैद्यकीय किट्स ठेवले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.