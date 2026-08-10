Raj Thackeray: राजकीय हस्तक्षेपामुळे मुंबई-गोवा महामार्ग रखडला; राज ठाकरे यांची टीका, १५ वर्षांपासून मुहूर्त नाही

माणगाव (जि. रायगड) : ‘‘आपल्याकडे विकासकामांपेक्षा टक्केवारीचा विचार अधिक केला जातो. राजकीय हस्तक्षेपामुळे मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम रखडले आहे,’’ असा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रविवारी केला. रायगड दौऱ्यावर आलेल्या ठाकरे यांच्या हस्ते माणगाव येथे मनसेच्या दक्षिण रायगड जिल्हा मध्यवर्ती कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यापूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामावर बोलताना ठाकरे म्हणाले, ‘कंत्राटदार कंटाळून निघून गेल्याने काम रखडल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले होते; मात्र कंत्राटदार काम सोडून का गेला, याचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम लवकरच पूर्ण होईल, असे सांगितले जात आहे. आगामी सणासुदीच्या काळात पुन्हा प्रवाशांना महामार्गावरील खड्ड्यांचा त्रास सहन करावा लागेल,’ अशी टीका त्यांनी या वेळी केली..कोकणातील प्रस्तावित ‘तिसरी मुंबई’ आणि स्थानिक प्रश्नांवरही ठाकरे यांनी भूमिका मांडली. ‘विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांच्या जमिनी, पाणी आणि वीज यांचा वापर होत असेल, तर त्याचा स्थानिकांना किती फायदा होणार,’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ‘परप्रांतीय तरुणांना महाराष्ट्रात काय होणार आहे, याची आधीच माहिती मिळते. ते त्यानुसार तयारी करून येथे येतात; मात्र स्थानिक तरुणांना याबाबत पुरेशी माहिती नसते. आमच्या जमिनी, पाणी आणि विजेवर बाहेरचे लोक पोसले जाणार असतील, तर अशा विकासाचा उपयोग काय,’ असा प्रश्न ठाकरे यांनी उपस्थित केला..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.पालकमंत्रिपदाचा वाद क्षुल्लक‘लोकांच्या हितापुढे पालकमंत्रिपदाचा वाद क्षुल्लक आहे. सरकारने स्वतःच्या लोकांचे हित जपले पाहिजे. पायाखालची जमीन हेच तुमचे अस्तित्व आहे. ती विकली, तर तुमचे अस्तित्व संपेल,’ असा इशारा त्यांनी रायगडच्या पालकमंत्रिपदाच्या वादावर बोलताना दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.