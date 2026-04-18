Rajapur Bauxite Mining Protest : 'रिफायनरीनंतर आता बॉक्साईटचा वाद; राजापुरात पुन्हा जनआंदोलनाची ठिणगी, ग्रामस्थ आक्रमक!

राजापूर : राजापूर तालुक्यात बॉक्साईट उत्खनन प्रकल्पावरून पुन्हा जनआंदोलन पेटणार (Rajapur bauxite mining protest news) आहे. नाणार-कुंभवडे-सागवे परिसरात प्रस्तावित प्रकल्पाविरोधात स्थानिक ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शुक्रवारी (ता. १७) पंचायत समितीच्या मासिक बैठकीत या प्रकल्पाविरोधात सर्वानुमते निषेधाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, नाणार आणि बारसू रिफायनरी विरोधातील आता आणखी एक आंदोलन उभे राहात आहे..नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर आता याच भागात बॉक्साईट उत्खननासाठी सर्वेक्षण सुरू असल्याच्या चर्चेने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. ग्रामस्थांनी 'कोणत्याही परिस्थितीत बॉक्साईट प्रकल्प नको' ही भूमिका घेतली आहे..पंचायत समिती सभापती नंदिनी कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सदस्य पंढरीनाथ मयेकर यांनी या प्रकल्पाविरोधी ठराव मांडला. स्थानिक जनतेचा या प्रकल्पाला तीव्र विरोध आहे. प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांऐवजी शासनाने कोकणच्या पर्यावरणपूरक प्रकल्प आणावेत, अशी मागणी मयेकर यांनी केली. या मागणीला सभागृहाने एकमताने पाठिंबा देत ठराव मंजूर केला..नाणार-कुंभवडे-सागवे भागातील प्रस्तावित बॉक्साईट प्रकल्प उभारणीला ग्रामस्थांचा शंभर टक्के विरोध आहे. यामुळे बागायती धोका असून, भूजल पातळीही खालावून पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याऐवजी पर्यावरणपूरक प्रकल्पांची उभारणी करावी.-पंढरीनाथ मयेकर, पं. स. सदस्य.विरोधाची कारणेप्रकल्प क्षेत्रामधील आंबा बागायती, भातशेतीनाणार-कुंभवडे गावांचे बारमाही वाहणारे ओहोळउत्खननामुळे भूजल पातळी खालावण्याची शक्यताखाणींमधील गाळाने पाणी प्रदूषणाचा धोकाधुळीमुळे आंबा, काजू, इतर पिकांचे उत्पन्न घटणारभातशेती जमिनी नापीक होण्याचा धोका.