Fish Selling : राजापूरात रस्त्यावर मासेविक्री करणाऱ्या महिलांवर कारवाई; १३ जणांवर गुन्हे दाखल

राजापूर : नगरपालिकेचे प्रशस्त आणि सुसज्ज मच्छीमार्केटमध्ये मासे विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असतानाही अनेक महिला शिवाजीपथ रस्त्याच्याकडेला बसून मासे विक्री करतात.त्याबाबत पालिका प्रशासनाकडून वारंवार देण्यात आलेल्या सक्त सूचनेला वाटाण्याच्या अक्षता लावणाऱ्या या मासे विक्रेत्या महिलांविरोधात पालिका प्रशासनाने थेट गुन्हे दाखल केले आहेत. शहरातील शिवाजीपथ ते बाजारपेठ भागात सुरू असलेल्या अनधिकृत मासेविक्रीवर कारवाई करताना नगरपालिका कर्मचाऱ्यांशी हुज्जत घालून शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी १३ महिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..त्याबाबतची तक्रार पालिकेचे स्वच्छता मुकादम राजन रामचंद्र जाधव यांनी राजापूर पोलिसांत फिर्याद दाखल केली आहे. शहरातील मुन्शीनाका परिसरामध्ये नगरपालिकेने सुसज्ज आणि प्रशस्त असे मच्छीमार्केट उभारलेले आहे..या ठिकाणी मासे विक्री करण्यासाठी ओटे आणि अन्य आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तरीही अनेक महिला मच्छीमार्केटमध्ये मासे विक्री करण्याऐवजी अर्जुना-कोदवली नद्यांच्या काठावरील शिवाजीपथ रस्त्यावर बसून मासे विक्री करतात. या ठिकाणी अनेकवेळा खवय्यांची खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. .त्यामध्ये अनेकांकडून त्या ठिकाणी खासगी दुचाकी, चारचाकी गाड्या उभ्या करून मासे खरेदी केली जाते. त्यातून, या भागामध्ये सातत्याने वाहतूक कोंडी होते म्हणून या ठिकाणी मासेविक्री करू नये, अशा वारंवार पालिका प्रशासनाकडून सूचना देण्यात आल्या. त्यानंतरही मासेविक्री करतात म्हणून या महिलांवर पालिकेने गुन्हे दाखल केले आहेत. .शुक्रवारी (ता.१३) राजापूर नगरपालिकेचे स्वच्छता निरीक्षक अमित पोवार आणि इतर सफाई कर्मचाऱ्यांसह वरिष्ठांच्या आदेशानुसार, शिवाजीपथ परिसरात कारवाईसाठी गेले होते. या ठिकाणी अनेक महिला मासळी मार्केटमध्ये न बसता रस्त्यावरच अनधिकृतपणे मासे विक्री करत होत्या..नगरपालिकेच्या पथकाने त्यांना मच्छीमार्केटमध्ये बसण्याबाबत वारंवार सूचना दिल्या; मात्र संबंधित महिलांनी तेथून हलण्यास स्पष्ट नकार दिला व तिथेच मासे विक्री करणे सुरू ठेवले. काही महिला रस्त्यावरच मासे साफ करत असल्याने माशांची खवले आणि सांडपाणी यामुळे बाजारपेठ परिसरात प्रचंड दुर्गंधी पसरली आहे. .वारंवार सूचना देऊनही या महिला सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता पसरवत असल्याचे पालिकेने दाखल केलेल्या तक्रारीमध्ये नमूद केले आहे. याप्रकरणी सुमैया बोरकर, नाजिया वाडकर, निलोफर होडेकर, अक्सा सोलकर, मिनाज भाटकर, रूक्साना बोरकर, अनिसा सोलकर, अक्सा पावसकर, नाजिया मंचेकर, मुमताज पिरकर, शबाना काझी, मुमताज फडणीस आणि नसरीन सोलकर (सर्व रा. नाटे, कातळी, कोंढेतड) यांच्यावर गुन्हे दाखल केले आहेत..म्हणून केली कारवाईशहरातील या परिसरात सातत्याने वाहतूक कोडी होते म्हणून या ठिकाणी मासेविक्री करू नये, अशा वारंवार पालिकेकडून वारंवार सूचना देण्यात आल्या होत्या त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने पालिकेकडून ही कारवाई करण्यात आली.