Anuskura Ghat: आपत्कालात अणुस्कुरा घाटाचाच आधार; आंबा घाटाला सोयिस्कर पर्यायी मार्ग; तीन तालुक्यांना ठरतोय लाभदायक

-राजेंद्र बाईतराजापूर : अतिवृष्टीमध्ये २०२१ साली दरडी कोसळून आंबा घाट वाहतुकीसाठी बंद झाला होता. त्या वेळी रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये येण्यासाठी राजापूर तालुक्यातून जाणारा अणुस्कुरा घाटमार्ग हा एकमेव पर्यायी मार्ग होता. त्या काळात खऱ्या अथनि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडण्याच्यादृष्टीने अणुस्कुरा घाटाचे महत्त्व अधोरेखित झाले होते. आंबा घाटमार्ग बंद असल्याने कोल्हापूर भागातील बाजारपेठेतून रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये होणारी सर्व मालाची आवक आणि प्रवासी वाहतूक अणुस्कुरा घाटमार्गातून सुरू होती..रत्नागिरी जिल्ह्याला किराणामाल भाजीपालासह अन्य विविध साहित्यासाठी नजीकच्या पश्चिम महाराष्ट्रातील घाऊक बाजारपेठेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. संगमेश्वर तालुक्यातून जाणाऱ्या आंबा घाटमार्गानंतर राजापूर तालुक्यातून जात असलेल्या अणुस्कुरा घाटमार्गामुळे रत्नागिरी जिल्ह्याला पश्चिम महाराष्ट्रातील घाऊक बाजारपेठ खुली झाली आहे. या बाजारपेठेतून दरदिवशी विविध मालाची दरदिवशी जिल्ह्यामध्ये येथील व्यापाऱ्यांकडून आवक केली जात आहे. आंबाघाट असो वा अणुस्कुरा घाट, या घाटमार्गामुळे पश्चिम महाराष्ट्राला रत्नागिरी जिल्ह्याला जोडणे अधिक सोयीचे अन् सुलभ झाले आहे. .कोल्हापूरसह घाटमाथा परिसर जवळ असल्याने तेथील मोठ्या बाजारपेठेतून घाऊक प्रमाणात किराणा माल, विविध कडधान्य, कापड दुकानातील साहित्य, बांधकामासाठी लागणारे साहित्य यांसह अन्य साहित्याची राजापूर तालुक्यासह रत्नागिरी जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी केली जाते. दुधासह भाजीपालाही मोठ्या प्रमाणात कोल्हापूर भागातून येतो. अणुस्कुरा घाटमार्ग बंद झाल्यास अणुस्कुरा घाटरस्त्याऐवजी राजापूर तालुक्यात येण्यासाठी अन्य पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहे. त्यामुळे कोल्हापूर भागातून राजापूरमध्ये वस्तू वा साहित्य येण्यामध्ये फारसे अडथळे येत नाहीत..पर्यायी मार्ग वेळखाऊ आणि खर्चिकअणुस्कुरा घाट बंद झाल्यास राजापूर-ओणी-पाचल-तळवडे-मूर-नेलें-तिरवडे-भुईबावडा-गगनबावडा- कोल्हापूर या पर्यायी मार्गाचा अवलंब केला जात आहे. पाचल-अणुस्कुरा कोल्हापूर हे अंतर ७० किमी. पाचल-भुईबावडा-गगनबावडा-कोल्हापूर हे नव्वद किमी अंतर होत आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना पाचल-भुईबावडा-गगनबावडा-कोल्हापूर असा सुमारे वीस किमीचा जादा प्रवास करावा लागत असल्याने पर्यायी मार्गाचा प्रवास वेळ आणि पैशाच्यादृष्टीने वाहनचालकांसाठी खर्चिक ठरतो..दृष्टिक्षेपात अणुस्कुरा घाटकोल्हापूरची घाऊक बाजारपेठ खुलीजिल्ह्यात रोज लाखोंच्या मालाची आवकअणुस्कुरा बंद झाल्यास पर्यायी मार्ग उपलब्ध.