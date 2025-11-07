कोकण

Akhil Bharatiya Natya Parishad: रत्नागिरीत रंगभूमी दिन साजरा; ‘चौकट राजा’ नाट्याने रंगकर्म्यांना मार्गदर्शन

Chaukat Raja stage tribute: कार्यक्रमात नटराज पूजन, ज्येष्ठ रंगकर्मी डॉ. भगवान नारकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाट्यक्षेत्रातील शारीरिक स्वास्थ्य आणि अभिनय कौशल्यावर विशेष भर; नटश्रेष्ठ रमेश भाटकर स्मृती नाट्य स्पर्धांबाबत चर्चा आणि उपस्थित कार्यकारिणी सदस्यांचा उत्साहवर्धक सहभाग
Akhil Bharatiya Natya Parishad

Akhil Bharatiya Natya Parishad

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रत्नागिरी: अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, शाखा रत्नागिरीतर्फे स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर नाट्यगृहाच्या कार्यालयात ‘रंगभूमी दिन’ साजरा करण्यात आला.

Loading content, please wait...
festival
drama
Theater
Back Stage Artist
Theater artist
Acting field
Ratnagiri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com