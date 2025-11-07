Akhil Bharatiya Natya Parishad: रत्नागिरीत रंगभूमी दिन साजरा; ‘चौकट राजा’ नाट्याने रंगकर्म्यांना मार्गदर्शन

रत्नागिरी: अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, शाखा रत्नागिरीतर्फे स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर नाट्यगृहाच्या कार्यालयात ‘रंगभूमी दिन’ साजरा करण्यात आला. .कडवई (ता. संगमेश्वर) येथील प्रसिद्ध अभिनेते डॉ. भगवान नारकर यांच्या हस्ते आणि नाट्य परिषद शाखा चिपळूणचे कार्यकारिणी सदस्य आणि नाट्य व्यवस्थापक योगेश कुष्टे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नटराज पूजन करून रंगभूमी दिनाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली..या वेळी अभिनेत्याने रंगभूमीची सेवा करत असताना शरीर स्वास्थ्य कसे जपावे, याबाबत डॉ. नारकर यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले तसेच त्यांनी ‘चौकट राजा’ या चित्रपटातील दिलीप प्रभावळकर यांच्या भूमिकेचा एक प्रसंग जशास तसा उभा केला. .रंगकर्मींनी आणि नाट्य परिषदेच्या सदस्य, पदाधिकाऱ्यांनी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत केले.ज्येष्ठ रंगकर्मी अनुया बाम यांनी उपस्थित कलाकार व रंगकर्मींना नाट्यक्षेत्रातील त्यांचा व अभिनेते डॉ. नारकर यांचा नाट्यक्षेत्रातील प्रवास उलगडला तसेच सध्या सुरू असलेल्या नटश्रेष्ठ रमेश भाटकर स्मृती उत्सवी नाट्यस्पर्धांबाबत सूचना व चर्चा करण्यात आली. .या वेळी अखिल भारतीय नाट्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष समीर इंदुलकर, ज्येष्ठ रंगकर्मी मनोहर जोशी, सतीश दळी, सुनील बेंडखळे, सनातन रेडीज, विजय पोकळे तसेच ज्येष्ठ रंगकर्मी आणि प्रकाशयोजनाकार विनयराज उपरकर, रत्नागिरीचे प्रसिद्ध तबलावादक हेरंब जोगळेकर, श्वेता जोगळेकर, ज्येष्ठ रंगभूषाकार नरेश पांचाळ, अभिनेते दीपक कीर, योगेश सामंत, चंद्रशेखर आंबेरकर, विलास जाधव यांच्यासह नाट्य परिषद शाखा रत्नागिरीचे सर्व कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.