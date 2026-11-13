Rare Shekru Spotted in Marleshwar : मार्लेश्वरच्या घनदाट जंगलात घडले महाराष्ट्राच्या राज्यप्राण्याचे दुर्मीळ दर्शन; 'शेकरू'ला पाहण्यासाठी पर्यटकांची मोठी गर्दी

देवरूख : महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी आणि जंगलातील जैवविविधतेचा अनमोल ठेवा असलेल्या दुर्मीळ ‘शेकरू’चे दर्शन संगमेश्वर तालुक्यातील प्रसिद्ध मार्लेश्वर तीर्थक्षेत्र परिसरात (Shekru squirrel in Sangameshwar forest) घडले. मार्लेश्वरच्या दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांना अचानक हा दुर्मीळ वन्यप्राणी नजरेस पडताच सर्वांनाच धक्का बसला. शेकरूला पाहण्यासाठी पर्यटकांनी गर्दी केली होती..शेकरू हा सामान्य खारीपेक्षा आकाराने जवळपास तिप्पट मोठा असतो. त्याची लांब, दाट आणि आकर्षक शेपटी हे त्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. अत्यंत लाजाळू स्वभावाचा हा प्राणी सहसा मानवी वावरापासून दूर राहतो. त्यामुळे दाट जंगलात त्याचे दर्शन होणे, हा निसर्गप्रेमी आणि पक्षी-प्राणी अभ्यासकांसाठी नेहमीच आनंदाचा व कुतूहलाचा विषय ठरतो. महाराष्ट्रात शेकरू प्रामुख्याने भीमाशंकर अभयारण्य, फणसाड, आंबा घाट, माहुली, वासोटा तसेच सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड परिसरातील जंगलांमध्ये आढळतो..Mongoose Sightings : सकाळी उठल्याबरोबर मुंगूस दिसणे म्हणजे काय? कोणते मिळतात संकेत, काय आहे अर्थ?.दरम्यान, संगमेश्वर तालुक्यातील पुर्ये आणि मार्लेश्वर परिसरातही शेकरूचा नैसर्गिक अधिवास असल्याचे वनपाल सागर गोसावी यांनी स्पष्ट केले आहे. मार्लेश्वरच्या घनदाट जंगलात या दुर्मीळ वन्यप्राण्याचे दर्शन घडणे, ही संगमेश्वर तालुक्याच्या समृद्ध जैवविविधतेची मोठी साक्ष मानली जात आहे. या निमित्ताने परिसरातील उत्तम नैसर्गिक वनसंपदा आणि जंगलाचे रक्षण करण्याचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे..जखमी शेकरूच्या पिल्लाला जीवदानतीन महिन्यांपूर्वी संगमेश्वर तालुक्यातील पुर्ये येथे अवघ्या दहा दिवसांचे शेकरूचे पिल्लू जखमी अवस्थेत आढळले होते. वनविभागाने तत्काळ त्याची दखल घेत पुढील उपचारांसाठी त्याला पुणे येथे पाठवले. उपचार पूर्ण झाल्यानंतर या पिल्लाला पुन्हा संगमेश्वर तालुक्यात आणण्यात आले आणि त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले..Rare Otters in Sangli : सांगलीकरांसाठी आनंदाची बातमी! कृष्णा नदीपात्रात पहिल्यांदाच आढळला दुर्मिळ पाणमांजरांचा कळप; 8 ते 9 पाणमांजरं दिसली एकत्र.संगमेश्वर तालुक्यातील पुर्ये आणि मार्लेश्वर परिसरात शेकरूचा वावर आहे. हा महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी असून, जंगलातील जैवविविधतेच्यादृष्टीने त्याचे विशेष महत्त्व आहे. नागरिकांनी अशा वन्यप्राण्यांना त्रास देऊ नये, त्यांना पकडण्याचा किंवा जवळ जाण्याचा प्रयत्न करू नये. जंगल आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करणे, ही सर्वांची जबाबदारी आहे.-सागर गोसावी, वनपाल, संगमेश्वर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.