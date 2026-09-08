Ratnagiri Environment: रत्नागिरीतील ३११ गावे संवेदनशील; मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध; पाच तालुक्यांचा समावेश, खेडमधील सर्वाधिक

रत्नागिरी: केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरण बदल मंत्रालयाने पश्चिम घाटक्षेत्रातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्याबाबतची मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या मसुदा अधिसूचनेनुसार रत्नागिरीतील पाच तालुक्यांतील ३११ गावांचा समावेश प्रस्तावित केला असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी (महसूल) चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी दिली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील ज्या स्थानिक रहिवाशांच्या हितसंबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, अशा व्यक्तींना पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ मधील तरतुदीनुसार मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत आपले आक्षेप अथवा हरकती नोंदवता येणार आहेत. .नागरिकांनी आपल्या हरकती लेखी स्वरूपात ‘पर्यावरण, वन व वातावरण बदल मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नवी दिल्ली - ११०००३’ या पत्त्यावर सादर कराव्यात, असे आवाहन केले आहे. दरम्यान, प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मसुदा अधिसूचनेनुसार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील १३ जिल्ह्यांमधील ५६ तालुक्यांत मिळून एकूण २ हजार ५१५ गावांचा समावेश पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये प्रस्तावित करण्यात आला आहे..तालुकानिहाय गावेखेड ८५ गावेसंगमेश्वर ८१ गावेराजापूर ५१ गावेलांजा ५० गावेचिपळूण ४४ गावे.Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.\rहरकती नोंदवण्याचे आवाहन मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत आपले आक्षेप अथवा हरकती नोंदवता येणार आहेत. नागरिकांनी आपल्या हरकती लेखी स्वरूपात ‘पर्यावरण, वन व वातावरण बदल मंत्रालय या पत्त्यावर नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.