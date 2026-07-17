Ratnagiri Green Steel Project investment : रत्नागिरीत 7 हजार 500 कोटींचे पाच नवे प्रकल्प; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची मोठी घोषणा, 450 एकर जागेत काय-काय होणार?

रत्नागिरी : जिल्ह्याच्या औद्योगिक, पर्यटन आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आज मोठे पाऊल टाकण्यात आले. उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि उद्योजक यांच्यात महत्त्वाची बैठक झाली. जिल्ह्यात ७ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने ‘ग्रीन स्टील’ प्रकल्प, संरक्षण, शिपबिल्डिंग प्रकल्प, पर्यटन आणि ऊर्जा क्षेत्रात सी-प्लेन आणि सीएनजी गॅसचा मोठा प्रकल्प उभारण्यात येणार (Green Steel Project in Ratnagiri) आहे. प्रदूषणविरहित हे प्रकल्प आहेत, अशी महत्त्वाची घोषणा राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली..जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषदेत उदय सामंत म्हणाले, ‘राज्याबाहेरील काही मोठ्या उद्योजकांनी रत्नागिरीत गुंतवणूक करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यासाठी त्यांना निवेंडी, रिळ-उंडी, वाटद, मेर्वी आदी ठिकाणच्या जागा दाखवण्यात आल्या. त्यांना सुमारे ४५० एकर जमीन लागणार आहे. त्यानंतर ज्यांच्यासोबत आज सविस्तर चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रीन स्टील इंडस्ट्री उभारण्यात येणार आहे. या मेगा प्रकल्पाचे दोन युनिटस् प्रस्तावित असून, यातील एक प्रकल्प राजापूर येथे आणि दुसरा रत्नागिरी परिसरात उभारण्यात येणार आहे..संरक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणारे गणेश निपाणे यांच्या उपस्थितीत या क्षेत्राशी संबंधित प्रकल्पांवरही चर्चा झाली. समुद्रकिनाऱ्याचा वापर करून वाटद किंवा लगतच्या परिसरात संरक्षण क्षेत्रासाठी आवश्यक असणारे ‘डिफेन्स शिपयार्ड’ आणि संरक्षण यंत्रणा तयार करणारा उद्योग रत्नागिरीत सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..Castoe's Coral Snake : निसर्गाचा चमत्कार! सिंधुदुर्गात आढळला जगातील अत्यंत दुर्मीळ 'कॅस्टोज् कोरल स्नेक'; मज्जासंस्थेवर वार करणाऱ्या या सापाची वैशिष्ट्ये माहितीयेत का?.दृष्टिक्षेपातप्रदूषणविरहित प्रकल्प४५० एकर जमिनीची गरजसी-प्लेनमुळे पर्यटनालाही गतीशिपबिल्डिंग, सीएनजी गॅस प्रकल्प.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.