कोकण

Ratnagiri Green Steel Project investment : रत्नागिरीत 7 हजार 500 कोटींचे पाच नवे प्रकल्प; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची मोठी घोषणा, 450 एकर जागेत काय-काय होणार?

Ratnagiri ₹7500 crore investment project : रत्नागिरी जिल्ह्यात ७,५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीद्वारे ग्रीन स्टील, संरक्षण, शिपबिल्डिंग, पर्यटन, सी-प्लेन आणि सीएनजी प्रकल्प उभारले जाणार असून उद्योग, रोजगार आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
Uday Samant Ratnagiri investment announcement

Uday Samant Ratnagiri investment announcement

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : जिल्ह्याच्या औद्योगिक, पर्यटन आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आज मोठे पाऊल टाकण्यात आले. उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि उद्योजक यांच्यात महत्त्वाची बैठक झाली. जिल्ह्यात ७ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने ‘ग्रीन स्टील’ प्रकल्प, संरक्षण, शिपबिल्डिंग प्रकल्प, पर्यटन आणि ऊर्जा क्षेत्रात सी-प्लेन आणि सीएनजी गॅसचा मोठा प्रकल्प उभारण्यात येणार (Green Steel Project in Ratnagiri) आहे. प्रदूषणविरहित हे प्रकल्प आहेत, अशी महत्त्वाची घोषणा राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली.

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