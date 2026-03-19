Ratnagiri Alphonso Mango : हवामान बदलाचा 'हापूस'ला मोठा फटका; गुढीपाडव्यासाठी मुंबईकडे पाच हजार पेट्या रवाना, दर तब्बल सहा ते अकरा हजार रुपये

रत्नागिरी : वातावरणातील बदलांच्या परिणामांमुळे यंदाचा हापूस हंगाम अडचणीत आला असून, उत्पादन अवघे १५ टक्केच हाती येईल, अशी शक्यता वर्तविली जात (Ratnagiri Alphonso Mango) आहे. त्याचा प्रत्यय मार्च महिन्यात आला आहे. यंदा गुढीपाडव्याचा मुहूर्त साधण्यासाठीही बागायतदारांकडे हापूस आंबा उपलब्ध नाही. .दरवर्षी मुंबईतील वाशी बाजारात (Mumbai Vashi Bazaar) ४० हजारांहून अधिक आंबा पेट्या पाठवल्या जातात. परंतु, यंदा अवघ्या पाच हजार पेट्याच बुधवारी (ता. १८) पोहोचल्या आहेत. आंबा कमी असल्यामुळे पेटीचा दर ६ हजार ते ११ हजार रुपयांपर्यंत आहेत..रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबा बागायतदार सध्या अवकाळी पाऊस, हवामानातील अनपेक्षित बदल आणि कीड-रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे अत्यंत बिकट आर्थिक संकटात सापडले आहेत. २०२६ च्या हंगामात आंब्याचे उत्पादन ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत घटण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारी-मार्चमधील अवकाळी पाऊस आणि बदलत्या तापमानामुळे आंब्याचा मोहोर आणि फळधारणा यावर मोठा विपरीत परिणाम झाला आहे..त्यामुळे यंदा बागांमध्ये केवळ १० ते २५ टक्केच फळधारणा झाल्याचा अंदाज आहे. ज्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. मोहोर काळा पडणे आणि आंबा फळमाशी तसेच तुडतुड्यांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने गुणवत्तापूर्ण फळे मिळणे कठीण झाले आहे. फळांची आवक घटल्याने बागायतदारांना उत्पन्नाचा मोठा फटका बसला असून, बाग देखभालीचा खर्चही निघणे कठीण झाले आहे..बागायतदारांच्या या स्थितीचा कृषी विभाग आणि कोकण कृषी विद्यापीठाने अभ्यास केला होता. त्यानंतर दिलेल्या अहवालानुसार अवघा १५ ते २० टक्केच उत्पादन होईल, असा अंदाज केला आहे. मार्च महिन्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातून पहिल्या आठवड्यात ८ ते १० हजार पेट्या वाशी बाजारात पाठवल्या जातात..परंतु, यंदा अवघ्या ५०० च पेट्या जात आहेत. साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या गुढीपाडव्याच्या मुहुर्तावर अनेक बागायतदार आंबा पेट्या बाजारात पाठवण्यास सुरुवात करतात. पाडव्याला दरवर्षी ४० हजार पेट्या बाजारात विक्रीला जात असतात, यंदा पाडव्याच्या पूर्वसंध्येला अवघ्या पाच हजार पेट्याच गेलेल्या आहेत. पाडव्याच्या दिवशी जास्तीत जास्त ५ हजार पेट्या जातील, अशी शक्यता आहे..यावर्षी हापूस आंबा उत्पादन दहा टक्केच राहील. ज्या झाडांना फळधारणा झालेली आहे, तो सुरक्षित ठेवण्यासाठी औषध फवारण्या केल्या आहेत. शेवटच्या टप्प्यातील मोहोर वाचवण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागले. हे उत्पादन शेवटच्या टप्प्यात मिळेल. कॅनिंगलाही आंबा पुरेसा मिळणार नाही.- जयवंत बिर्जे, आंबा बागायतदार.