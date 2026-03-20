Alphonso Mango Price : हापूसचा 'रुबाब' वाढला! 5 हजारांपासून 12 हजारांपर्यंत एक पेटी; सोन्याच्या दरात विकला जातोय कोकणचा राजा

रत्नागिरी : गुडीपाढव्याच्या दिवशी वाशी येथील बाजार समितीत कोकणातून १३ हजार ९२५ पेटी हापूस आंबा दाखल झाला आहे. गतवर्षी याच दिवशी ४० हजार आंबापेट्या मार्केटमध्ये आलेल्या होत्या. हापूस कमी असल्यामुळे हापूसच्या पेटीचा दर ५ हजार रुपयांपासून ते १० हजारांपर्यंत (Alphonso mango price in Vashi market 2026) आहे. दर्जेदार मालाला १२ हजारांपर्यंत दर मिळत आहे..साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक म्हणून असलेल्या गुढीपाडव्याला बागायतदार या सणाला आंबा बाजारात पाठवतो. यंदा वातावरणातील बदलांमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबा बागायतदारांना पहिल्या टप्प्यातील उत्पादन अपेक्षित नाही. मार्च महिन्यात पेट्यांची आवक कमी झाली आहे..गुढीपाडव्याचा मुहूर्त करण्यासाठी गेले दोन दिवस कोकणातील बागायतदारांकडून आंबा काढणी केली जात आहे. बुधवारी (ता. १८) वाशीमध्ये पाच हजार पेटी आंबा पोहोचलेला होता. आज मुहूर्त करण्यासाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्गमधील बागायतदारांनी तोड केली. त्यामुळे आज प्रथमच दहा हजारांपेक्षा अधिक आंबापेटी वाशी बाजारात रवाना झाली..सध्या पेटीचा दर ५ हजार रुपयांपासून १० हजार रुपयांपर्यंत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना गुढीपाडव्याचा मुहूर्त करणेही शक्य झाले नव्हते. याच कालावधीत गतवर्षी हापूसचा दर कमी होता. त्यामुळे सामान्यच नव्हे तर मध्यमवर्गीयांनाही हापूस दुर्मीळच आहे. दरम्यान, रत्नागिरी जिल्ह्यातील स्थानिक बाजारातही आंब्याचे दर डझनाला तीन ते साडेतीन हजार रुपये आहेत. त्यामुळे सोन्याच्या दरात आंबा विकत घेणे अनेकांना शक्य झालेले नाही..यंदा सरासरी आंबा उत्पादन केवळ १० ते १५ टक्क्यांवरच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. ज्या बागायतदारांनी विशेष मेहनत घेतली आहे त्यांच्या बागांमध्ये हे प्रमाण २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत राहू शकते. कातळ (सडा) भागातील आंबा १० एप्रिलनंतर पूर्णपणे तयार होण्यास सुरुवात होईल. त्यानंतरच आंबाकाढणीला खऱ्या अर्थाने वेग येईल. यंदा आंबा उशिरा तयार होत असला तरी झाडावर फळांची संख्या कमी असल्याने फळांचा आकार मोठा मिळण्याची शक्यता आहे.- उमेश रहाटे, आंबा बागायतदार.