कोकण

Alphonso Mango Price : हापूसचा 'रुबाब' वाढला! 5 हजारांपासून 12 हजारांपर्यंत एक पेटी; सोन्याच्या दरात विकला जातोय कोकणचा राजा

why Alphonso mango is expensive this year : गुढीपाडव्याच्या पार्श्वभूमीवर वाशी बाजारात हापूस आंब्याची आवक कमी झाल्याने दर ५ हजार ते १२ हजारांपर्यंत वाढले. वातावरण बदलामुळे उत्पादन घटल्याचा फटका बागायतदारांना बसला.
Ratnagiri Alphonso mango price today in Mumbai

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

रत्नागिरी : गुडीपाढव्याच्या दिवशी वाशी येथील बाजार समितीत कोकणातून १३ हजार ९२५ पेटी हापूस आंबा दाखल झाला आहे. गतवर्षी याच दिवशी ४० हजार आंबापेट्या मार्केटमध्ये आलेल्या होत्या. हापूस कमी असल्यामुळे हापूसच्या पेटीचा दर ५ हजार रुपयांपासून ते १० हजारांपर्यंत (Alphonso mango price in Vashi market 2026) आहे. दर्जेदार मालाला १२ हजारांपर्यंत दर मिळत आहे.

Loading content, please wait...
Gudi Padwa Festival
Mumbai
Mango Fruit
Alphonso Mango
Mango Crop
Ratnagiri

