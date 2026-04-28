Dead Whale Found Are Ware Beach : 20 फूट लांब आणि 10 फूट रुंद! कोकणच्या किनाऱ्यावर महाकाय व्हेल मासा मृतावस्थेत; 4 तासांच्या थरारानंतर विल्हेवाट

रत्नागिरी : रत्नागिरीतील आरे-वारे समुद्रकिनाऱ्यावर मृत महाकाय व्हेल मासा लागला (Are Ware beach whale incident news) होता. समुद्राला ओहोटी लागल्यानंतर कांदळवन विभागाने सुमारे चार तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर किनाऱ्यावर जेसीबीने खड्डा काढून त्याची विल्हेवाट लावली..२० फूट लांब आणि १० फूट रूंद, असा हा महाकाय मृत व्हेल मासा आरे-वारे परिसरातील काजिरभाटी किनाऱ्यालगत काल लागला. पाण्यावर तरंगताना काही स्थानिक नागरिकांच्या निदर्शनास आला. समुद्राच्या लाटांसोबत हा मृतदेह हळूहळू किनाऱ्याकडे सरकत होता..एवढा मोठा मासा किनाऱ्याला लागल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पंचक्रोशीत पसरली आणि बघ्यांची किनाऱ्यावर झुंबड उडाली. कांदळवन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. व्हेल माशाचा मृतदेह पाण्यात असल्यामुळे त्याला बाहेर काढणे शक्य नव्हते. भरतीच्या लाटांबरोबर व्हेल माशाचा मृतदेह किनाऱ्यावर येण्याची प्रतीक्षा कांदळवन विभाग करत होते..ओहोटी लागल्यामुळे हा मासा किनाऱ्यावर लागला. मासा सडल्यामुळे त्याची प्रचंड दुर्गंधी पसरली होती. अखेर कांदळवन विभागाने तत्काळ निर्णय घेत जेसीबीने खड्डा काढून त्या माशाला पुरून विल्हेवाट लावली. हे ऑपरेशन सुमारे चार तास सुरू होते. यामुळे किनारादेखील सुरक्षित झाला.