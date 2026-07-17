Automatic Weather Centers : हवामानाचा अचूक अंदाज मिळणार की खोळंबा? रत्नागिरीतील 739 ग्रामपंचायतींमध्ये जागा निश्चित, पण 'या' 42 गावांचं काय?

रत्नागिरी : केंद्र सरकारच्या ‘विंड्स व महावेध’ प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी ८४६ ग्रामपंचायतींपैकी ७३९ ग्रामपंचायतींनी जागा निश्चित केली असली, तरी ४२ ग्रामपंचायतींना अद्याप शासकीय जागा उपलब्ध झालेली (Mahavedh weather station project in Maharashtra) नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणीचे काम शंभर टक्के पूर्ण होऊ शकलेले नाही..रत्नागिरी जिल्हा डोंगरदऱ्यांनी व्यापलेला असल्याने स्थानिक हवामानात मोठी विविधता आढळते. यापूर्वी हवामानाची नोंद ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील ६५ महसूल मंडळांमध्ये तापमानमापक यंत्रे बसवण्यात आली होती; मात्र बदलत्या हवामानाची अचूक नोंद ठेवण्यात ही यंत्रणा अपुरी ठरली. परिणामी, फळपिकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या अनेक बागायतदारांना अपेक्षित नुकसानभरपाई मिळण्यात अडचणी आल्या. ही समस्या लक्षात घेऊन प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी ग्रामपंचायतींना शासकीय जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या..Sagareshwar Wildlife Sanctuary : माणसाने तयार केलेले देशातील पहिले अभयारण्य! सांगलीच्या सागरेश्वरचा कायापालट कसा झाला? पाहा खुणावतेय हरिण-काळविटांचे 'माहेरघर'.जिल्ह्यात आतापर्यंत ६५ ग्रामपंचायतींमध्ये महावेध प्रकल्पांतर्गत हवामान केंद्र कार्यान्वित झाले आहे; मात्र उर्वरित ४२ ग्रामपंचायतींमध्ये जागेअभावी काम सुरू होऊ शकलेले नाही. केंद्रासाठीची जागा राज्यसरकारमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, ती शासकीय असणे बंधनकारक आहे; मात्र जागा निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेलाच दीड वर्षांहून अधिक कालावधी लागला आहे. त्यामुळे ज्या ग्रामपंचायतींना अद्याप जागा मिळालेली नाही तेथील हवामान केंद्रांच्या उभारणीत आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे..Sindhudurg Rain Update : 6 दिवसांनंतर पाऊस आला खरा, पण...; सिंधुदुर्गातील भात पिकावर मोठे संकट! हवामान विभागाचा 'हा' अंदाज चिंता वाढवणार.केंद्राचे शेतकऱ्यांना फायदेस्थानिक पातळीवर अचूक हवामान अंदाज उपलब्ध होणार, शेतकऱ्यांना पेरणी, फवारणी, सिंचन व काढणीचे नियोजन सुलभ होणार, गारपीट, पूर, ढगफुटी व चक्रीवादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींची पूर्वसूचना मिळून जीवित व वित्तहानी कमी करण्यास मदत होणार, पीक नुकसानीसंदर्भातील अचूक हवामान आकडेवारी उपलब्ध झाल्याने विमा दाव्यांसाठी आधार मिळणार, या केंद्रांद्वारे संकलित हवामान माहिती नागरिक व शेतकरी ‘मेरी पंचायत’ ॲप तसेच ई-ग्रामस्वराज पोर्टलवर पाहू शकणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.