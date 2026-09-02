Bhatye Coconut Research : 1 कोटी 20 लाखांचं उत्पन्न, पण काम करायला माणसं कुठे? कोकणातील 'या' महत्त्वाच्या केंद्राला मनुष्यबळाचं ग्रहण!

रत्नागिरी : भाट्ये येथील प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्राने संशोधन, रोपेनिर्मिती आणि नारळविक्रीच्या माध्यमातून गतवर्षी १ कोटी २० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळवत आर्थिक यशाचा टप्पा गाठला (Bhatye coconut research centre Maharashtra) आहे. नारळ लागवडीसह अंतर्गत मसालापिकांवरील संशोधन आणि शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात हे केंद्र अग्रगण्य मानले जाते; मात्र, गेल्या काही काळापासून संशोधक आणि कर्मचाऱ्यांच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत असल्याने या केंद्राच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होत आहे..दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठांतर्गत कार्यरत असलेल्या या केंद्राची स्थापना केंद्र सरकारने १९५५ मध्ये केली आहे. १९६८ मध्ये हे केंद्र महाराष्ट्र शासनाकडे वर्ग करण्यात आले. सध्या या केंद्रात साडेचार हजारांहून अधिक नारळांची झाडे असून, २७हून अधिक जातींचा संग्रह आहे..Terda Flowers in Sahyadri Maharashtra : सह्याद्रीच्या कुशीत फुलला 'तेरडा'; गुलाबी-जांभळ्या रंगांची उधळण, गौरी आगमनासाठी निसर्गाचे सुंदर रूप.‘कोकण भाट्ये कोकोनट हायब्रिड १’ आणि ‘प्रताप’ हे संकरित वाण याच केंद्राने विकसित केले आहेत. याशिवाय बाणवली, लक्षद्वीप ऑर्डिनरी, फिलिपिन्स, फिजी, केरा संकरा, चंद्रसंकरा आणि गोदावरी गंगा या सात जातींची विशेष शिफारस या केंद्राकडून केली जाते. केंद्रात कोट्यवधींचे उत्पन्न मिळत असले तरी मनुष्यबळाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. कार्यालयात आणि संशोधकांसाठी १७ पदे मंजूर असताना प्रत्यक्ष कामावर कमीच कर्मचारी उपलब्ध आहेत..या ठिकाणी अनेक पदे रिक्त आहेत. विशेषतः मजूर मिळणे कठीण जात आहे. शासनाचे मजुरीचे दर आणि बाहेरील दर यातील तफावतीमुळे ही अडचण येत आहे.-डॉ. के. व्ही. मालशे, केंद्रप्रमुख, प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र, भाट्ये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.