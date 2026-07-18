कोकण

NEET Result Inspirational Story : 720 पैकी तब्बल 666 गुण! एसटी प्रवर्गातून महाराष्ट्रात पहिला, तर देशात चौथा; रत्नागिरीच्या भावेशची 'नीट'मध्ये ऐतिहासिक कामगिरी

Bhavesh Chavan RE NEET 2026 Result : रत्नागिरीच्या विश्वनगर येथील भावेश सुरेश चव्हाण याने री-नीट २०२६ परीक्षेत ६६६ गुण मिळवत महाराष्ट्रात एसटी प्रवर्गात प्रथम आणि देशात चौथा क्रमांक मिळवून जिल्ह्याचा मान उंचावला.
Who is Bhavesh Chavan?

Who is Bhavesh Chavan?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या ‘री-नीट’ परीक्षेत रत्नागिरीतील विश्वनगर येथील भावेश सुरेश चव्हाण याने महाराष्ट्रात एसटी प्रवर्गातून प्रथम; तर देशात चौथा क्रमांक पटकावला (Ratnagiri NEET Topper 2026) आहे. त्याने ७२० पैकी ६६६ गुण मिळवत ९९.९ टक्के गुण मिळवले आहेत. सर्वसामान्य कुटुंबातील भावेशने यश मिळवत जिल्ह्याचे नाव देशात उंचावले आहे.

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