NEET Result Inspirational Story : 720 पैकी तब्बल 666 गुण! एसटी प्रवर्गातून महाराष्ट्रात पहिला, तर देशात चौथा; रत्नागिरीच्या भावेशची 'नीट'मध्ये ऐतिहासिक कामगिरी

रत्नागिरी : वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या ‘री-नीट’ परीक्षेत रत्नागिरीतील विश्वनगर येथील भावेश सुरेश चव्हाण याने महाराष्ट्रात एसटी प्रवर्गातून प्रथम; तर देशात चौथा क्रमांक पटकावला (Ratnagiri NEET Topper 2026) आहे. त्याने ७२० पैकी ६६६ गुण मिळवत ९९.९ टक्के गुण मिळवले आहेत. सर्वसामान्य कुटुंबातील भावेशने यश मिळवत जिल्ह्याचे नाव देशात उंचावले आहे..प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीवर मात करत भावेशने हे यश मिळवले. त्याची आई सुरेखा चव्हाण या रत्नागिरी येथील विद्युत निरीक्षक कार्यालयात गेली १५ वर्षे कनिष्ठ लिपिक म्हणून कार्यरत होत्या. नुकतीच त्यांची ठाणे-२ कार्यालयात बदली झाली आहे; तर वडील सुरेश चव्हाण हे खासगी नोकरी करीत आहेत..भावेशचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण रत्नागिरीत झाले. ६ वी ते १० वी पर्यंतचे शिक्षण पडवे येथील जवाहर नवोदय विद्यालयात (निवासी) पूर्ण केले. अकरावी-बारावीसाठी त्याने लातूर येथील शिवछत्रपती शिक्षणसंस्था संचलित संत तुकाराम नॅशनल मॉडेल ज्युनिअर कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला..Maharashtra Gram Panchayat Elections : राज्यातील 15,155 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजणार! 'या' दिवशी प्रसिद्ध होणार अंतिम मतदार यादी; कधी होणार मतदान?.महाविद्यालयाचे संचालक बी. ए. मैंदर्गे आणि शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली नियमित सराव, अभ्यास आणि सातत्यपूर्ण मेहनतीच्या जोरावर त्याने राष्ट्रीय स्तरावर हे यश मिळवले. भावेशच्या संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. अजय जाधव, सचिव बी. बी. ठोंबरे, प्राचार्या वीणा कोपकर तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी त्याचे अभिनंदन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.