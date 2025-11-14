कोकण

Ratnagiri Election: रत्नागिरीत महायुती जाहीर झाली, पण भाजपमध्ये संताप उसळला; ६७ इच्छुकांमुळे बंडखोरीचे ढग दाटले!

Politics election update: महायुतीच्या जागावाटपात भाजपला अपेक्षित प्रभाग न मिळण्याची शक्यता वाढत असून ६७ इच्छुकांमुळे बंडखोरीचे संकट उभे राहिले आहे
रत्नागिरी: रत्नागिरीत महायुतीसाठी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि शिवसेनेचे नेते उदय सामंत हे आग्रही असताना मात्र राणेंची महायुतीबाबत भूमिका अस्पष्ट आहे. त्यामुळे भाजपत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

