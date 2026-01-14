कोकण

Rock Climbing Challenge : थरारक साहस! रत्नागिरीच्या सृजनने मध्यप्रदेशातील पचमढी रॉक क्लायबिंग चॅलेंज केलं पूर्ण..., १७ वर्षांखालील गटात यश

Maharashtra Youth Achievement : रत्नागिरीच्या सृजनने मध्यप्रदेशातील पचमढी येथे पार पडलेले रॉक क्लायबिंग चॅलेंज यशस्वीरित्या पूर्ण करत १७ वर्षांखालील गटात उल्लेखनीय कामगिरी केली.
Sandeep Shirguppe
Ratnagiri Youth Achievement : मध्य प्रदेशातील पचमढी येथे झालेल्या ‘पचमढी क्लायबिंग चॅलेंज २.०’ स्पर्धेत सृजन पटवर्धनने तिसरा आणि प्रसाद शिगवण याने ६ वा क्रमांक पटकावत रत्नागिरीच्या साहसी क्रीडाक्षेत्राला नवी ओळख मिळवून दिली आहे. देशातील नामांकित राष्ट्रीय रॉक क्लायबिंग स्पर्धेत ताकद, कौशल्य व चिकाटीच्या जोरावर दोन्ही गिर्यारोहकांनी यश मिळवले आहे.

