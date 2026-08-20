कोकण

Ratnagiri Coconut Prices : सणांच्या तोंडावर नारळाचा दर वाढला; दक्षिणेतील आवक घटल्याने तुटवडा, सुके खोबरे 250 रुपये किलो

Why Are Coconut Prices Rising in Ratnagiri? : श्रावणातील पूजा, व्रतवैकल्ये आणि सणासुदीमुळे रत्नागिरीत नारळ व सुक्या खोबऱ्याची मागणी वाढली आहे. आवक घटल्याने नारळ ५० रुपये, तर सुके खोबरे २५० रुपये किलोवर पोहोचले.
Ratnagiri Coconut Prices

Ratnagiri Coconut Prices

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : सध्या जिल्ह्यात सण-उत्सवाची रेलचेल सुरू झाली आहे. घरोघरी धार्मिक विधी, देवपूजा, महापूजा, व्रतवैकल्ये आणि विविध सणांची लगबग सुरू असल्याने नारळ व सुक्या खोबऱ्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली (dry coconut rates in Ratnagiri today) आहे. मागणीच्या तुलनेत आवक घटल्याने नारळ आणि खोबऱ्याच्या दरात चांगलीच तेजी आली असून, त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होत आहे.

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