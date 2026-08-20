Ratnagiri Coconut Prices : सणांच्या तोंडावर नारळाचा दर वाढला; दक्षिणेतील आवक घटल्याने तुटवडा, सुके खोबरे 250 रुपये किलो

रत्नागिरी : सध्या जिल्ह्यात सण-उत्सवाची रेलचेल सुरू झाली आहे. घरोघरी धार्मिक विधी, देवपूजा, महापूजा, व्रतवैकल्ये आणि विविध सणांची लगबग सुरू असल्याने नारळ व सुक्या खोबऱ्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली (dry coconut rates in Ratnagiri today) आहे. मागणीच्या तुलनेत आवक घटल्याने नारळ आणि खोबऱ्याच्या दरात चांगलीच तेजी आली असून, त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होत आहे..काही दिवसांपूर्वी ३० ते ३५ रुपयांना मिळणारा नारळ आता आकारमानानुसार ३५ ते ५० रुपये दराने विकला जात आहे. पूजेसाठी तसेच नैवेद्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुक्या नारळाचे दरही वाढले असून, सध्या एका सुक्या नारळासाठी ४० ते ५० रुपये मोजावे लागत आहेत. त्याचबरोबर सुमारे २०० रुपये किलो दराने मिळणारे सुके खोबरे आता २५० रुपये किलोपर्यंत पोहोचले आहे..श्रावण महिन्यात देवपूजेसह सत्यनारायण महापूजा, विविध व्रतवैकल्ये आणि धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये नारळाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. त्याचबरोबर कोकणी खाद्यसंस्कृतीमध्ये नारळाला विशेष महत्त्व असल्याने रोजच्या स्वयंपाकासाठीही नारळाची मागणी कायम असते. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात ओल्या नारळाची मागणी अचानक वाढली आहे. मागणी वाढत असतानाच बाजारातील आवक कमी झाल्याने दरात लक्षणीय वाढ झाल्याचे व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे..Milk Price Hike : दूध दरवाढ झाली, तरी शेतकरी अडचणीतच! 300 रुपयांचा रोजचा खर्च अन् दोन रुपयांची वाढ म्हणजे 'उंटाच्या तोंडात जिरे'.सणासुदीच्या दिवसांत रत्नागिरी शहरात दररोज साधारण ३० ते ५० पोती नारळाची आवक होते. दक्षिण भारतातून थेट आवक होण्याऐवजी वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती तसेच कोल्हापूर येथून नारळाची आवक होऊन त्याचे शहरासह जिल्ह्यात वितरण केले जाते; मात्र, सध्या दक्षिण भारतातून होणारी आवक कमी झाल्याने बाजारात नारळ आणि खोबऱ्याचा तुटवडा जाणवत आहे..स्थानिक उत्पादन कमीरत्नागिरी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नारळाची लागवड केली जात असली तरी स्थानिक उत्पादनातून जिल्ह्याची गरज पूर्ण होत नाही. त्यामुळे नारळासाठी दक्षिण भारतातील आवकवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. सध्या दक्षिण भारतातून होणारी आवक घटल्याने बाजारात नारळाची उपलब्धता कमी झाली आहे. परिणामी, मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावतीचा परिणाम दरवाढीच्या रूपाने दिसून येत आहे..Pune Bengaluru Highway : पुणे-बंगळूर 'ग्रीनफिल्ड हाय-वे' अधांतरी! गडकरींचा ड्रीम प्रोजेक्ट रखडला? महामार्गाचे रेखांकनही थांबवले, PM कार्यालयाकडून मान्यता का नाही?.खोबरेल तेलाचे दर स्थिरनारळ आणि खोबऱ्याच्या दरात वाढ झाली असली तरी खोबरेल तेलाच्या दरात सध्या कोणतीही मोठी वाढ झालेली नाही. प्रक्रिया केलेल्या खोबरेल तेलाचा जुना साठा बाजारात उपलब्ध असल्याने कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या दराचा परिणाम अद्याप तेलाच्या किमतीवर झालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.