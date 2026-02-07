Ratnagiri Cricket Player Pravin Pawar Dies

Ratnagiri Cricket Player : खेळ रंगात असतानाच नियतीचा घाला! पंचांसमोरच क्रिकेटपटूचा हृदयविकाराच्या धक्क्याने अंत, रत्नागिरीवर शोककळा

Heart Attack During Live Cricket Match : रत्नागिरीतील क्रिकेटपटू प्रवीण पवार यांचा क्रिकेट खेळताना हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने मृत्यू झाला असून त्यांच्या निधनाने क्रीडा क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे.
रत्नागिरी : युवा स्पोर्टचे मालक आणि क्रिकेटपटू प्रवीण बबन पवार (वय ४०, रा. पोमेंडी बुद्रुक) यांचे क्रिकेट खेळत असताना हृदयविकाराच्या तीव्र (Cricket Player Died During Match in Ratnagiri) धक्क्याने निधन झाले. काल दुपारी चिंचखरी येथे ही घटना घडली. (Young Cricketer Death)

