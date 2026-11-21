दापोली : समुद्राच्या उदरात दडलेल्या जैवसंपदेचे मोल ओळखत माणुसकीचा अनोखा आदर्श हर्णैतील काही मच्छीमारांनी घालून दिला (Rare Shevanda fish conservation in Maharashtra) आहे. जाळ्यात सापडणारा आणि बाजारात किलोला दीड ते दोन हजार रुपये दर मिळवून देणारा दुर्मीळ ‘शेवंड’ मासा विकून आर्थिक फायदा मिळवण्याऐवजी तो स्वतःच्या पैशाने खरेदी करून पुन्हा समुद्राच्या स्वाधीन करण्याचे काम असलम अकबानी, जयदास चोगले आणि मजिद महालदार हे मच्छीमार करत आहेत. त्यांच्या या कृतीतून सागरी जैवविविधतेच्या संवर्धनाचा एक मोलाचा संदेश दिला जात आहे..समुद्रात मासेमारी करताना मच्छीमारांच्या जाळ्यात अनेक प्रकारचे मासे आणि समुद्री जीव सापडतात. त्यातील काही जीवांना बाजारपेठेत चांगली मागणी असते. ‘शेवंड’ हा त्यापैकीच एक असून, सध्या त्याची उपलब्धता कमी होत चालली आहे. त्यामुळे या दुर्मीळ समुद्री जीवाला बाजारात चांगला दर मिळतो. त्याची किंमत साधारण दीड ते दोन हजार रुपये किलोपर्यंत जाते..देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबरच परदेशातही या माशांच्या विविध पदार्थांना मोठी मागणी असल्याचे सांगितले जाते; मात्र आर्थिक फायदा मिळवण्याऐवजी या माशांचे संवर्धन व्हावे, या उद्देशाने असलम अकबानी, जयदास चोगले आणि मजिद महालदार हे मच्छीमार जाळ्यात शेवंड सापडल्यास तो संबंधित मच्छीमारांकडून विकत घेतात आणि पुन्हा समुद्रात सोडून देतात. या उपक्रमामुळे त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असले, तरी समुद्रातील दुर्मीळ प्रजाती टिकवण्याच्या भावनेतून ते हे काम सातत्याने करत आहेत..Nene Sardar Wada Mavlange Village History : जमिनीखाली लपलेला गुप्त चोरकप्पा अन् गडकिल्ल्यासारखी तटबंदी; रत्नागिरीतील 250 वर्षे जुन्या 'नेने सरदार वाड्या'चे अद्भुत रहस्य.या उपक्रमात हर्णै बंदरातील मासळी व्यावसायिक असलम अकबानी यांचे योगदान विशेष उल्लेखनीय आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आशाच पद्धतीने ते सागरी जीव संवर्धनाचे काम करत आहेत. त्यांच्या या मत्स्यविक्री केंद्रावर येणाऱ्या कोळंब्यांच्या जाळ्यात सापडणारे शेवंड मासे ते विकत घेऊन पुन्हा समुद्रात सोडतात. त्यांच्या या कार्यातून जयदास चोगले आणि मजिद महालदार यांनीही प्रेरणा घेतली आहे..समुद्रातील प्रत्येक जीव हा निसर्गाच्या साखळीतील महत्त्वाचा घटक आहे. शेवंडसारख्या दुर्मीळ माशांची संख्या कमी होत असल्याने त्यांचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. त्यातून आर्थिक फायदा मिळू शकतो; मात्र काही पैशांपेक्षा सागरी जैवविविधता टिकवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. भावी पिढ्यांसाठी समुद्रातील ही संपत्ती जपली पाहिजे.-असलम अकबानी, मासळी व्यापारी, हर्णै.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.