रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली-मंडणगड राज्य मार्गावर एसटी बस आणि दुचाकीचा भीषण अपघात झाला आहे. खर्डी-बागवाडी परिसरात घडलेल्या या दुर्घटनेत दुचाकीस्वार सुरेंद्र गोरिवले यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..नेमका अपघात कसा घडला? मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरेंद्र गोरिवले हे दुचाकीवरून पालगडच्या दिशेने जात होते. खर्डी-बागवाडी येथे समोरील वाहनाला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात त्यांची दुचाकी अचानक घसरली. .BSNL Rs 2449 Plan : फक्त २४४९ रुपयांत ३८० दिवसांची व्हॅलिडिटी अन् १ लाखांचा मोफत अपघात विमा! बीएसएनएलची जबरदस्त ऑफर; कधीपर्यंत घेता येणार लाभ?.यात नियंत्रण सुटल्याने दुचाकी समोरून येणाऱ्या मंडणगड-दापोली एसटी बसला जोरदार धडकली. ही धडक इतकी भीषण होती की, अपघातानंतर गोरिवले हे बसच्या गिअर बॉक्समध्ये अडकले आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला..Mumbai Police Viral Video : वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाची बदली होताच महिला शिपायाने थेट पोलीस ठाण्यातच फोडले फटाके! अंधेरी पोलीस ठाण्यातील 'तो' प्रकार चर्चेत.राज्य मार्गावर वाहतूक कोंडी या भीषण अपघाताची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अपघातामुळे दापोली-मंडणगड राज्य मार्गावरील वाहतूक काही काळ पूर्णपणे ठप्प झाली होती. परिणामी, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.