Kokan News: पैसे न दिल्यानं वडिलांना मुलानेच घरावरून ढकललं, रात्रभर तळमळत राहिले; दुसऱ्या दिवशी नेलं रुग्णालयात

रत्नागिरी: शहरातील कुवारबाव येथे माणुसकीला काळिमा फासणारी एक संतापजनक घटना घडली. खर्चासाठी मागितलेले पैसे दिले नाहीत, या रागातून मुलाने आपल्या वडिलांना शिवीगाळ करत धक्काबुक्की केली. या झटापटीत वडील पडक्या इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरून खाली पडून गंभीर जखमी झाले. उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात मुलाविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..प्रणय मनोज सणस (वय २१, रा. कुवारबाव, रत्नागिरी) असे धक्काबुक्की करणाऱ्या मुलाचे नाव आहे. ही घटना शनिवारी (ता. २५) सायंकाळी पाचच्या सुमारास कुवारबाव येथील संगम हॉटेलच्या मागील पडक्या इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी मनोज प्रभाकर सणस (वय ५३, रा. वाई, सातारा, सध्या रा. कुवारबाव) हे कुकिंगचा व्यवसाय करतात..शनिवारी सायंकाळी ते व मुलगा प्रणय सणस हे कुवारबाव येथील संगम हॉटेलच्या मागील एका पडक्या इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर बसले होते. त्यावेळी मुलगा प्रणय याने वडिलांकडे खर्चासाठी दोन हजार रुपयांची मागणी केली..वडिलांनी माझ्याकडे एवढे पैसे नाहीत, मी फक्त २०० रुपये देऊ शकतो, असे सांगितले. यामुळे प्रणयने शिवीगाळ करत वडिलांवर धावून गेला. धक्काबुक्कीमुळे मनोज सणस यांचा तोल गेला आणि ते पडक्या इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरून खाली पडले..गंभीर जखमी अवस्थेत ते रात्रभर तिथेच पडून होते. दुसऱ्या दिवशी रविवारी (ता. २६) त्यांनी आपले मित्र दीपक घाटगे यांना बोलावून घेतले. त्यांना तातडीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्या जबाबानंतर रत्नागिरी शहर पोलिसांनी प्रणय मनोज सणस (वय २१) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस हवालदार पी. के. पाटील करीत आहेत.