Gopalgad Fort Dispute : गोपाळगड आमचाच... पर्यटकांना हाकलले! किल्ल्याच्या सातबाऱ्यावर खासगी व्यक्तींची नावे कशी? मालकीहक्कावरून नवा वाद

गुहागर (रत्नागिरी) : राज्य संरक्षित स्मारक अशी अधिकृत नोंद असूनही, ऐतिहासिक 'गोपाळगड' किल्ल्याच्या सातबाऱ्यावर काही खासगी व्यक्तींची नावे आल्यामुळे गुहागरात वाद निर्माण झाला (Gopalgad Fort ownership dispute) आहे. संबधित खातेदारांनी पर्यटकांना 'आम्हीच गडाचे मालक आहोत' असे सांगत हुसकावून लावल्याचा प्रकार नुकताच घडला. .या पार्श्वभूमीवर, गोपाळगड किल्ला तातडीने पूर्णपणे शासनाच्या ताब्यात घ्यावा, अशी मागणी गुहागर पंचायत समितीचे उपसभापती नीलेश सुर्वे, आमदार प्रमोद जठार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. आमदार जठार यांनी ३ जूनला जिल्हाधिकारी आणि पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे..मे महिन्याच्या सुट्यांमुळे गुहागरात पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे. बदलापूर येथील पर्यटक आपल्या कुटुंबासह २६ मे रोजी गोपाळगड किल्ल्यावर गेले होते. किल्ला पाहताना त्यांनी तिथल्या आमराईत जमिनीवर पडलेले काही आंबे उचलले. त्यावेळी एका स्थानिक व्यक्तीने त्यांना हटकले आणि 'हा गड आमच्या मालकीचा आहे,' असे सांगत वाद घातला. या प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये व्हायरल झाला आहे. याबाबत दुर्गप्रेमींमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे..हा प्रकार गुहागरचे पंचायत समिती उपसभापती नीलेश सुर्वे यांनी आमदार प्रमोद जठार यांच्यापुढे एका पत्राद्वारे मांडला. राज्य संरक्षित स्मारक घोषित झालेल्या गोपाळगडाच्या सातबाऱ्यावर तांत्रिक चुकांमुळे स्थानिक रहिवाशांची नावे दाखल झाली आहेत. ही खासगी मालकी हटवण्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थ, शिवप्रेमी आणि स्वयंसेवी संस्था प्रयत्न करीत आहेत..याबाबतच्या कायदेशीर बाबी बऱ्यापैकी पूर्ण झाल्या असून, आता पुरातत्त्व विभाग आणि महसूल विभाग यांनी अंतिम कार्यवाही करून किल्ला शासनाच्या ताब्यात घेणे बाकी आहे. प्रशासनाने आता तत्काळ पावले उचलून गोपाळगड खासगी वहिवाटीतून मुक्त करावा, अशी मागणी केली आहे..आमदार प्रमोद जठार यांनी या पत्राची गांभीर्याने दखल घेत रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३ जूनला बैठक आयोजित केली आहे. या वेळी पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.-नीलेश सुर्वे, उपसभापती, पंचायत समिती, गुहागर.१९६५ मध्ये लिलावाद्वारे ही जागा तेथील काही लोकांना मिळाली आहे. लिलावात जागा घेतली तेव्हा जे गट नंबर मिळाले त्यावर किल्ला होता. तेव्हापासून आजपर्यंत ती जागा खासगी मालकीची आहे. यासाठी आम्ही १० वर्षे न्यायालयात लढा देत आहोत. २०१६ मध्ये हा किल्ला राज्य संरक्षित झाला. त्यामुळे किल्ला सुरक्षित आहे. किल्ल्यावर आंब्याची कलमे आहेत, त्याचे उत्पादन ती लोक घेतात. भूसंपादनासाठी ते तयार आहेत. भूसंपादन झाले की, योग्य मोबदला घेऊन ते बाहेर पडतील.-विलास वहाणे, पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी.