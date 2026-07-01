Nivali Ghat Landslide : निवळी घाटात दरड कोसळली! ओंडका थेट रस्त्यावर आल्याने दुचाकीस्वार जखमी; कोकणात मुसळधार, पुढील काही तास अत्यंत महत्त्वाचे...

रत्नागिरी : अरबी समुद्रात चक्रीय स्थिती निर्माण झाल्याने मॉन्सून पुन्हा सक्रिय झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा जोर कायम असून, मुंबई-गोवा महामार्गावरील निवळी घाट परिसरात दरड (Nivali Ghat landslide) कोसळली. दरडीची माती आणि एक मोठा ओंडका थेट रस्त्यावर आल्याने त्याला धडकून एक दुचाकीस्वार जखमी झाला. त्यामुळे मार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती..जिल्ह्यात गेल्या २४ तासांत १०५.५९ मिमी सरासरीने एकूण ९५० मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. या पावसामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई पूर्णपणे दूर झाली आहे. हवामान विभागाने आगामी पाच दिवस कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला असून, ३० जून ते ४ जुलैदरम्यान ‘ऑरेंज अलर्ट’ दिला आहे. विशेषतः ३ आणि ४ जुलैला संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे..मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यात इतर ठिकाणीही नुकसानीच्या घटना घडल्या आहेत. गोळप (मानेवाडी) येथील सागर शशिकांत मोहिते यांच्या घराची संरक्षक भिंत कोसळून सुमारे ३० हजार रुपयांचे नुकसान झाले तसेच, देवरूख येथील अंतर्गत मार्गावर मोठे झाड कोसळल्याने येथील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती. पावसाचा जोर सलग तिसऱ्या दिवशी कायम आहे. त्यामुळे महामार्गावर निवळीघाटात काल रात्री दरड कोसळली..Kas Plateau Flower Season : पर्यटकांसाठी मोठी अपडेट! कास पठारावर फुलांचा हंगाम कधीपासून सुरू होणार? यंदा काय असणार खास? वनविभागाची पूर्वतयारी सुरू.ही घटना पोलिसांनी अपघात टाळण्यासाठी ज्या ठिकाणी ‘झिगझॅग बॅरिकेटिंग’ व्यवस्था केली आहे त्याच ठिकाणी घडली आहे. रस्त्यावर माती साचल्याने वाहने घसरण्याचे प्रकार घडत आहेत. रत्नागिरीहून मुंबईच्या दिशेने वेगाने धावणाऱ्या वाहनांमुळे येथे अपघाताचा धोका कमालीचा वाढला आहे. सातत्याने पाऊस पडत असल्याने दरडीची माती हळूहळू खाली सरकत असून, मोठी दुर्घटना टाळण्यासाठी महामार्ग प्रशासन व पोलिस विभागाने तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी वाहनचालकांकडून होत आहे..Koyna Dam Update : कोयना पाणलोट क्षेत्रात पावसाची जोरदार बॅटिंग, प्रतिसेकंद हजारो क्युसेक पाण्याची आवक; नवजा-महाबळेश्वरात रेकॉर्डतोड पाऊस, ओझर्डे धबधब्यावरही गर्दी.तालुकावार झालेला पाऊस :तालुका पाऊस (मिलिमीटर)दापोली १०५.००मंडणगड १२०.२५खेड ६५.१४चिपळूण ८७.७७गुहागर १२७.६०संगमेश्वर ११०.००रत्नागिरी १४३.७७लांजा ८४.६०राजापूर १०६.२५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.