Ratnagiri Conservation : शिमग्यासाठी भेरलीमाड हवा तर ‘धनेश’ टिकवा; प्रतीक मोरे नऊपैकी चार प्रजाती रत्नागिरीत, जंगल वाचवण्याला हवे प्राधान्य

Hornbill Conservation : शिमग्यासाठी भेरलीमाड हवा असेल, तर धनेश टिकवणे अत्यावश्यक आहे. रत्नागिरीत देशातील नऊपैकी चार धनेश प्रजाती आढळतात.
सकाळ डिजिटल टीम
रत्नागिरी : धनेश हा पक्षी अनेक वर्षे जंगलाची शेती करत आहे. त्यामुळे त्याचा अधिवास वाचवणे, त्याचे संवर्धन करणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. शिमग्यासाठी भेरलीमाड हवा असेल तर धनेशाला टिकवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

