Hotel Close Ratnagiri : रत्नागिरीत २५० हॉटेलचे ‘शटर बंद’, शिवभोजन थाळीही बंद सर्वसामान्यांची फरफट

Ratnagiri Hotel Association Protest : रत्नागिरी शहर आणि परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. या संकटामुळे २० टक्क्यांहून अधिक हॉटेल्स बंद ठेवण्याची वेळ मालकांवर आली आहे. ही परिस्थिती सोमवारपर्यंत न सुधारल्यास उर्वरित हॉटेल्सही बंद करण्याच्या मार्गावर आहेत. गॅसअभावी गरीब जनतेची भूक भागविणाऱ्या 'शिवभोजन' केंद्रांनाही मोठा फटका बसला आहे. भोजनथाळीतून चपाती गायब झाली असून, भातावरच ग्राहकांची बोळवण करावी लागत आहे..रत्नागिरी जिल्हा हॉटेल असोसिएशनने दिलेल्या माहितीनुसार, ८ मार्चपासून जिल्ह्यात व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. एका मध्यम हॉटेलला सरासरी रोज किंवा दोन दिवसाआड एका सिलिंडरची गरज भासते; मात्र, पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने व्यवसायाचे गणित कोलमडले आहे..रत्नागिरीतील २५०हून अधिक हॉटेल व्यावसायिक या टंचाईमुळे हवालदिल झाले आहेत. गॅसअभावी हॉटेलचालकांनी सुरुवातीला पारंपरिक चुलीवर जेवण सुरू केले; परंतु त्यालाही मर्यादा असल्याने त्यांची आता सहनशीलता संपली आहे. पर्याय म्हणून अनेकांनी इंडक्शन शेगड्या आणि डिझेल भट्ट्यांसारखे पर्याय स्वीकारले आहेत; मात्र, यामुळे उत्पादनाचा खर्च भरमसाट वाढला आहे..सध्या परीक्षा संपल्या असून, पर्यटनाचा हंगाम सुरू झाला आहे. मोठ्या संख्येने पर्यटक रत्नागिरीत दाखल होत आहेत; मात्र, त्यांना पाहुणचार देण्यासाठी पुरेसा गॅस उपलब्ध नसल्याने हॉटेल व्यावसायिकांनी तीव्र खंत व्यक्त केली आहे. काही हॉटेल्स सध्या अर्धवेळ सुरू आहेत, तर काहींनी आपला कारभार पूर्णपणे थांबविला आहे. गॅस तुटवड्याचा मोठा परिणाम हॉटेल व्यवसायावर झाला आहे. आता थेट जिल्हा पुरवठा विभागाकडे अनेकांनी मागणी केली आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या पुढाकारामुळे काही प्रमाणात सिलिंडरचा पुरवठा झाला होता; परंतु पुन्हा परिस्थिती गंभीर झाली आहे..हॉटेल व्यवसाय करताना आम्हाला एक किंवा दोन दिवसाआड सिलिंडर लागतो; परंतु ८ तारखेपासून आम्हाला सिलिंडर आलेला नाही. शिवभोजन मी चुलीवर करत आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी चांगला निर्णय घेऊन आम्हाला सिलिंडर दिले; परंतु आता सोमवारपर्यंत सिलिंडर न मिळाल्यास हॉटेल बंद करावे लागेल, अशी परिस्थिती आहे.- गणेश धुरी, हॉटेल व्यावसायिकचुली पेटवून शिवभोजनगरिबांची उपासमार टाळण्यासाठी अक्षरशः चुली पेटवून शिवभोजन तयार केले जात आहे. एका केंद्रावर साधारण १५० लोक जेवायला येतात; मात्र गॅस नसल्याने अनेक केंद्रांवरून चपाती गायब झाली आहे. प्रशासनाने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा सुरळीत न केल्यास रत्नागिरीतील पर्यटन आणि खाद्य संस्कृतीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.