Ratnagiri Leopard Deaths : कोकणात बिबट्यांची डरकाळी धोक्यात? 11 वर्षांत 90 बिबट्यांनी गमावला जीव; वन विभागाकडून रेस्क्यूचे प्रयत्न सुरू

रत्नागिरी : वाढते शहरीकरण, जंगलांची बेसुमार तोड आणि नष्ट होणारा नैसर्गिक अधिवास यामुळे रत्नागिरी परिक्षेत्रात ‘मानव-वन्यजीव संघर्ष’ तीव्र झाला आहे. गेल्या ११ वर्षांच्या कालावधीत विविध कारणांमुळे तब्बल ९० बिबट्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला (Leopard deaths in Ratnagiri forest area) आहे. दुसरीकडे वन विभागाने कौतुकास्पद कामगिरी करत ७५ बिबट्यांची सुखरूप सुटका करून त्यांना नैसर्गिक अधिवासात मुक्त केले आहे..डोंगराळ आणि जंगल भागात वाढत्या मानवी हस्तक्षेपामुळे वन्यजीवांचे अधिवास उद्ध्वस्त होत आहेत. शहरांचा विस्तार आणि रस्ते विकासामुळे जंगले दुभंगली आहेत. परिणामी, जंगलात अन्नाची टंचाई निर्माण झाल्याने आणि ग्रामीण तसेच शहरी भागात पाळीव वा मोकाट जनावरांच्या रूपाने सोपे खाद्य उपलब्ध होत असल्याने बिबट्यांचा मोर्चा मानवी वस्त्यांकडे वळत आहे..गेल्या ११ वर्षांतील बिबट्यांच्या मृत्यूच्या कारणांचा आढावा घेतला असता, अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. यामध्ये बिबट्यांच्या भीतीपोटी किंवा शिकारीसाठी लावले जाणारे फासके, रस्ते अपघात आणि उघड्या विहिरी हे बिबट्यांसाठी सर्वांत मोठे प्राणघातक सापळे ठरत आहेत. जंगलातील अधिवास नष्ट झाल्याने होणारी उपासमार, आपापसांतील लढायांमध्ये होणाऱ्या जखमा आणि नैसर्गिक मृत्यूंमुळेही अनेक बिबट्यांना जीव गमवावा लागला आहे..Jaygad Chiplun Satara Highway : मुंबई-गोव्यानंतर आता 'हा' तिसरा महामार्ग बदलणार कोकणाचे रूप; चिपळूण बनणार लॉजिस्टिक हब, पाहा कसा असेल मार्ग.वर्ष २०२० मध्ये सर्वाधिक १८ बिबट्यांचा मृत्यू नोंदवला गेला. वर्ष २०२४ मध्ये वन विभागाने आपल्या कौशल्याचा आणि शर्तीच्या प्रयत्नांचा वापर करत सर्वाधिक १६ बिबट्यांची सुखरूप सुटका केली. फासक्यात अडकलेले, उघड्या विहिरीत पडलेले अथवा मानवी वस्तीत भरकटलेल्या बिबट्यांना वाचविण्यासाठी वन विभागाने गेल्या ११ वर्षांत अनेक यशस्वी मोहिमा राबवल्या आहेत. ७५ बिबट्यांना सुरक्षितरीत्या पकडून त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार करत पुन्हा जंगलात सोडण्यात यश आले आहे..Goa Casino Industry : गोव्यातील वादग्रस्त कॅसिनो आता महाराष्ट्राच्या सीमेवर? नव्या ठिकाणांचा सिंधुदुर्गात शोध, निवडणुकीआधी भाजप सरकारवर मोठा दबाव!.दुर्घटना टाळण्यासाठी हे करावे...उघड्या विहिरींना कठडे किंवा जाळ्या बसविणेजंगलातून जाणाऱ्या रस्त्यांवर वेग मर्यादावन्यजीव अंडर पास उभारणेबेकायदेशीर फासक्या लावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.