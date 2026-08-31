कोकण

Ratnagiri 2159 Crore Investment : महाराष्ट्रात 82,655 कोटींची विक्रमी गुंतवणूक; 1.55 लाख तरुणांना मिळणार रोजगाराच्या संधी, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची मोठी घोषणा

Ratnagiri ₹2159 crore investment : रत्नागिरीत ६२ उद्योग घटकांशी २,१५९ कोटींचे सामंजस्य करार झाले. या गुंतवणुकीतून रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार असून पुढील वर्षी ५ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य पालकमंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केले.
Ratnagiri industrial investment projects

Ratnagiri industrial investment projects

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : रत्नागिरीचा जीडीपी गेल्या २० वर्षांच्या तुलनेत कित्येक पटीने वाढला असून, यात स्थानिक उद्योजक, व्यापारी आणि दुकानदारांचा मोठा वाटा आहे. स्थानिक उद्योजकांनी पुढाकार घेत २,१५९ कोटींची गुंतवणूक केली (Ratnagiri district investment 2026) आहे. हे सर्व प्रकल्प १०० टक्के पूर्ण करून पुढील वर्षी ५ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा नवा संकल्प आपण पूर्ण करू, असे प्रतिपादन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केले.

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