Ratnagiri 2159 Crore Investment : महाराष्ट्रात 82,655 कोटींची विक्रमी गुंतवणूक; 1.55 लाख तरुणांना मिळणार रोजगाराच्या संधी, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची मोठी घोषणा

रत्नागिरी : रत्नागिरीचा जीडीपी गेल्या २० वर्षांच्या तुलनेत कित्येक पटीने वाढला असून, यात स्थानिक उद्योजक, व्यापारी आणि दुकानदारांचा मोठा वाटा आहे. स्थानिक उद्योजकांनी पुढाकार घेत २,१५९ कोटींची गुंतवणूक केली (Ratnagiri district investment 2026) आहे. हे सर्व प्रकल्प १०० टक्के पूर्ण करून पुढील वर्षी ५ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा नवा संकल्प आपण पूर्ण करू, असे प्रतिपादन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केले..रत्नागिरीतील जिल्हा गुंतवणूक परिषदेत आज ते बोलत होते. या परिषदेत ६२ उद्योग घटकांशी २ हजार १५९ कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले. या गुंतवणूकीतून मोठ्याप्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल. तरुणांनी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना आणि केंद्राच्या विश्वकर्मा योजनेचा लाभ घेऊन स्टार्टअप्स उभारावेत आणि नोकरी देणारे बनावे,’’ असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच रत्नागिरीत होणारा सेमीकंडक्टर प्रकल्पासाठीची जमीन व्हीआयटीकडून काढून ती आरआरपी या कंपनीला दिली जाणार असल्याचे आज स्पष्ट करण्यात आले..आज झालेल्या करारात जिल्ह्यातील पर्यटन आणि आतिथ्य क्षेत्राला बळ मिळणार आहे. यामध्ये एमआयडीसीच्या जागेत एक्सप्रेस ग्रुप पंचतारांकित हॉटेल उभारणार आहे. तसेच ७, ८ आणि ९ सप्टेंबरला स्टील उद्योगाचा मार्ग मोकळा होत असून, त्यातून १० हजार स्थानिकांना रोजगार मिळेल. निवेंडी, वाटद आणि मेर्वी येथे नव्या प्रदूषण विरहित एमआयडीसी उभारल्या आहेत. त्याचबरोबर जयगड येथे आनंद महिंद्रा यांच्या पंचतारांकित हॉटेलचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे..Nanar Bauxite Project : 'कोकणच्या लाल मातीवर अन्याय होऊ देणार नाही!' नाणार बॉक्साईट प्रकल्पाची जनसुनावणी होणार रद्द; विरोधानंतर उदय सामंत यांची मोठी ग्वाही.राज्यात अशी झाली गुंतवणूकमहाराष्ट्रातील १७ जिल्ह्यांतील १,८३७ गुंतवणूक करारांद्वारे ८२ हजार ६५५ कोटींची आज गुंतवणूक झाली आहे. यामधून १ लाख ५५ हजार ३८९ जणांना रोजगार उपलब्ध होईल. भविष्यात उर्वरीत जिल्ह्यात गुंतवणुक करार परिषदांचे आयोजन प्रस्तावित असून, त्याद्वारेही राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊन युवक व युवतींना फार मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहेत..जिल्ह्यासाठी आज झालेले करारएक्सप्रेस इनची फाईव्ह स्टार हॉटेलसाठी १०० कोटी गुंतवणूकपोर्ट शिपायार्ड प्रायव्हेट लिमिटेडचे १,४१३ कोटी गुंतवणूकसोलरमध्ये ३५ कोटी गुंतवणूकफिशरिजमध्ये १० कोटी गुंतवणूकस्पेशियालिटी केमिकलमध्ये १५ कोटी गुंतवणूक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.