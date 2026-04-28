Ratnagiri LPG Ship : भारत की पाकिस्तान? मालकांचा वाद, ओमानवरून 1800 टन एलपीजी गॅस घेऊन जयगड बंदराकडं निघालेलं जहाज अरबी समुद्रात रत्नागिरीजवळ अडकलं

रत्नागिरी : रत्नागिरीतील जयगड बंदरानजीक अरबी समुद्रात सध्या एका गॅसवाहू जहाजावरून हायव्होल्टेज ड्रामा सुरू (Ratnagiri Jaigad Port LPG ship controversy) आहे. ओमानवरून १८०० टन एलपीजी गॅस घेऊन जयगड बंदराकडे निघालेले हे जहाज सध्या किनाऱ्यापासून दूर उभे आहे. .जहाजाच्या मालकांच्या 'भारत विरुद्ध पाकिस्तान' भूमिकेमुळे हे जहाज सध्या 'ना घरचे ना घाटचे', अशा अवस्थेत आहे. कागदपत्रे अपूर्ण असल्याने सुरक्षेच्यादृष्टीने जहाजाला बंदरात नांगरून ठेवण्याची परवानगी नाकारल्याची माहिती रत्नागिरी बंदर विभागाने दिली..या जहाजाच्या प्रवेशावरून मोठी खळबळ उडाली असून, त्यामागील कारणही धक्कादायक आणि रंजक आहे. या जहाजाचे दोन मालक आहेत. ओमानहून आलेले हे जहाज जयगड बंदरात दाखल होणार होते; परंतु ऐनवेळी दोन मालकांमधील अंतर्गत वाद उफाळून आला..एका मालकाच्या मते हा व्यवहार भारतीय बाजारपेठेसाठी झाला आहे; तर दुसरा मालक हा गॅस पाकिस्तानच्या दिशेने वळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. या वादाचा थेट परिणाम जहाजाच्या कायदेशीर कागदपत्रांवर झाला आहे. बंदरात प्रवेश करण्यासाठी आणि मालाची उतरवणूक करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे या मालकी हक्काच्या वादामुळे पूर्ण होऊ शकली नाहीत. बंदर विभागाने सावध भूमिका घेतली..पाकशी थेट संबंध नाहीया जहाजाचा किंवा त्यावरील कर्मचाऱ्यांचा पाकिस्तानशी संशयास्पद संबंध असल्याच्या चर्चांना उधाण आले होते; मात्र, बंदर विभागाने या अफवांना पूर्णविराम दिला. जहाजाचा पाकिस्तानशी कोणताही थेट संबंध नसून, केवळ दोन मालकांच्या व्यावसायिक वादामुळे ते समुद्रात उभे असल्याचे स्पष्ट केलेे.