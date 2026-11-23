रत्नागिरी: सरकारी नोकरी मिळवून देण्याचे तसेच मंत्रालयात उपजिल्हाधिकारी पदावर नियुक्ती करून देण्याचे आमिष दाखवून एकाची तब्बल एक कोटी दहा लाख एक हजार ८३ रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी संशयित आकाश प्रकाश रसाळ (रा. सरोदेवाडी, परटवणे, रत्नागिरी) याच्याविरोधात शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. .ही घटना १८ नोव्हेंबर २०२४ ते २१ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार फिर्यादी रॉबिन स्टिव्हन्स सॉन्स (वय ४९, रा. जयस्तंभ, रत्नागिरी) यांना संशयित आकाश रसाळ याने नामांकित कंपनीच्या कपड्यांची फ्रँचायझी घेण्यासाठी पैसे देण्याचे आमिष दाखवले. त्यासाठी फिर्यादीकडून एकूण एक कोटी दहा लाख २२ हजार ५४ रुपये घेतले. मात्र, ठरल्याप्रमाणे फ्रँचायझी दिली नाही.फिर्यादी यांनी पैसे परत मागितल्यानंतर संशयिताने त्यापैकी १२ लाख २० हजार ९७१ रुपये परत केले. उर्वरित ९८ लाख एक हजार ८३ रुपये अद्याप परत केलेले नाहीत. याशिवाय, फिर्यादीच्या नातेवाइकांना सरकारी नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवूनही संशयिताने फसवणूक केली. फिर्यादीची मेहुणी विधाता किशोर भोळे (रा. रत्नागिरी) यांना मंत्रालयात उपजिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती मिळवून देण्याचे सांगून संशयिताने बनावट नियुक्तीपत्र दिले.फिर्यादीची दुसरी मेहुणी पद्मश्री सचिन पेटकर आणि तिचे पती सचिन सुनील पेटकर यांना मंत्रालयातील बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात लिपिक पदासाठी मुलाखत असल्याचे बनावट पत्र दिले. या नोकरीच्या आमिषापोटी संशयित आकाश याने १५ लाख रुपये घेतले. त्यापैकी तीन लाख रुपये परत केले, तर १२ लाख रुपये परत केलेले नाहीत..फ्रँचायझी आणि सरकारी नोकरीच्या आमिषातून संशयिताने एकूण एक कोटी दहा लाख एक हजार ८३ रुपयांची फसवणूक केल्याची फिर्याद देण्यात आली आहे. याप्रकरणी फिर्यादी रॉबिन सॉन्स यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास रत्नागिरी शहर पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.