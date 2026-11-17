रत्नागिरी : सध्या जगभरातील पर्यटक गर्दीच्या व्यावसायिक पर्यटनस्थळांऐवजी शाश्वत आणि वेगळ्या अनुभवांच्या शोधात (Astro tourism in Ratnagiri) आहेत. अशा वेळी युनेस्कोच्या तात्पुरत्या जागतिक वारसायादीत समाविष्ट असलेली रत्नागिरीतील कातळशिल्पे पर्यटकांना एक दुर्मीळ दुहेरी पर्वणी देतात. दिवसा प्रागैतिहासिक पुरातत्त्व आणि रात्री सखोल अवकाशदर्शन. रत्नागिरी जिल्हा आता कातळशिल्पांच्या ठिकाणी अनुभवाधारित पर्यटनासाढी एक नवे दालन खुले करत आहे ते म्हणजे खगोल पर्यटनाचे..कोकणातील १० हजार ते १२ हजार वर्षांपूर्वीची अश्मयुगीन कातळशिल्पे आणि येथील स्वच्छ प्रकाश, प्रदूषणमुक्त निरभ्र आकाश यांची सांगड घालून स्थानिक अभ्यासक आणि विज्ञान प्रसारक कोकणातील खुल्या सड्यांना उत्कृष्ट नैसर्गिक वेधशाळांचे रूप देत आहेत. तालुक्यातील उक्षी येथे एक कार्यक्रमही झाला. उक्षी येथे संवेदनशील पुरातत्त्वीय स्थळांना कोणतीही बाधा न पोहोचवता स्थानिक विद्यार्थी आणि सामूहिक यंत्रणेच्या मदतीने रात्रीचे खगोल उपक्रम किती सहजपणे राबवता येतात, याचा हा एक उत्तम वस्तुपाठ ठरला..महाराष्ट्र आणि गोव्यातील सपाट जांभ्या दगडांच्या पठारांवर (सड्यांवर) कोरलेली कोकणातील कातळशिल्पे ही या प्रदेशातील मानवी कलाविष्काराची प्राचीन उदाहरणे मानली जातात. रत्नागिरीतील सहज पोहोचता येणाऱ्या आणि उत्तमरीत्या जतन केलेल्या ठिकाणांमध्ये उक्षी हे गाव विशेष प्रसिद्ध आहे. येथील ६ बाय ५.४ मीटर आकाराचे हत्तीचे भव्य, पूर्ण आकारातील शिल्प आणि त्या शेजारील भौमितिक रचना पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेतात..Rare Historical Documents : इ.स. 1789 मध्ये कसा चालायचा कारभार? राजापुरात सापडल्या मोडीलिपीतील दुर्मिळ कागदपत्रांच्या नोंदी; कर्ज, वतनवाटपावरून संघर्षाची माहिती उघड.दिवसाच्या उजेडात पर्यटक ग्रामस्थांनी उभारलेल्या गोलाकार दर्शनी कट्ट्यावरून या प्रागैतिहासिक वारशाचा आनंद घेतात; मात्र सूर्यास्तानंतर या ठिकाणचे भौगोलिक महत्त्व एका वेगळ्याच उंचीवर पोहोचते. शहरांच्या कृत्रिम प्रकाशापासून दूर असलेल्या या उंच आणि वृक्षविरहित सड्यावर प्रकाशप्रदूषण अत्यंत नगण्य आहे. क्षितिजापर्यंत कोणताही अडथळा नसल्याने येथून ३६० अंशांत आकाशाचे सुरेख दर्शन घडते. विशेषतः नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या हिवाळ्यातील स्वच्छ, निरभ्र रात्रींमध्ये आकाशगंगा, मृगादी तारकासमूह आणि अवकाशातील इतर खगोलीय घटना पाहण्यासाठी हे ठिकाण अत्यंत अनुकूल आहे..उक्षीत आकाश निरीक्षणउक्षी कातळशिल्प परिसरात अभ्यंकर-कुळकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यार्थ्यांसाठी आकाश निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित केला. वारसा संवर्धनासोबतच प्रत्यक्ष प्रयोगातून विज्ञान प्रसाराची सांगड घालण्याच्या उद्देशाने राबवलेल्या या पथदर्शी उपक्रमात सड्यावरील शून्यवत प्रकाश प्रदूषणाचा प्रभावी वापर करण्यात आला. यावेळी विद्यार्थ्यांनी ‘‘शर्मिष्ठा’’ (कॅसिओपिया) तारका समूहाच्या मदतीने ध्रुवतारा शोधण्याचे प्रात्यक्षिक पाहिले. दुर्बिणीतून चंद्रकोर तारका समूह, ग्रहांचे मार्ग आणि देनेब, अभिजित व श्रवणाचा मनोहर उन्हाळी त्रिकोण पाहिला. तत्पूर्वी तार्किक खातू यांनी या कातळशिल्पाची मनोरंजक आणि ज्ञानवर्धक माहिती दिली. राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रा. अभिजित भिडे, प्रा. नीलेश जोशी, प्रा. मनस्वी लांजेकर यांनी मेहनत घेतली..Maratha Empire History : कसं होतं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं बलशाली आरमार? अंबवड्यात पाहायला मिळणार ऐतिहासिक जहाजांचे बारकावे, मराठ्यांचा उलगडला सागरी इतिहास.स्थानिक तरुणांना खगोल मार्गदर्शक म्हणून शास्त्रोक्त प्रशिक्षण दिल्यास, वारसास्थळांच्या परिसरात प्रकाश प्रदूषण टाळण्यासाठी सुयोग्य नियमावली लागू करावी. हिवाळ्यात स्कायवॉचिंग ट्रेल्स सुरू केल्यास उक्षीसारखी ठिकाणे भारताच्या खगोल पर्यटनाच्या नकाशावर रत्नागिरीचे नाव ठळकपणे कोरतील. यातून ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्यासोबतच पृथ्वीचा प्राचीन इतिहास आणि अनंत ब्रह्मांड या दोन्हींबद्दल समाजात अधिक आत्मीयता निर्माण होईल.-प्रा. बाबासाहेब सुतार, खगोल अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.