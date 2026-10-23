कोकण

Anjanari Ghat Accident : आंजणारी घाटातील उतार धोकादायक! अपघातांची मालिका सुरूच, संरक्षक उपाय योजण्याची मागणी

Anjanari Ghat accidents on Mumbai-Goa Highway : मुंबई-गोवा महामार्गावरील आंजणारी घाटात महिनाभरात सहा अपघात झाले. नऊ ट्रकचालक जखमी, एकाचा मृत्यू झाला. संरक्षक भिंत उभारून सुरक्षिततेच्या उपाययोजना तातडीने करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
Anjanari Ghat accidents on Mumbai-Goa Highway

Anjanari Ghat accidents on Mumbai-Goa Highway

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

लांजा : मुंबई-गोवा महामार्गावरील आंजणारी घाटातील तीव्र उतार वाहनचालकांसाठी धोकादायक ठरत आहे. या महिनाभरात येथे सहा अपघात झाले असून, नऊ ट्रकचालक जखमी झाले (Anjanari Ghat truck accidents latest news) असून, एकाचा मृत्यू झाला आहे. वारंवार अपघात होऊनही ठोस उपाययोजना होत नसल्याने वाहनचालक आणि स्थानिक नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Road Development
mumbai goa national highway
Ratnagiri
Mumbai Goa road updates
Marathi News Esakal
www.esakal.com