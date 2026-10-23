Anjanari Ghat Accident : आंजणारी घाटातील उतार धोकादायक! अपघातांची मालिका सुरूच, संरक्षक उपाय योजण्याची मागणी

लांजा : मुंबई-गोवा महामार्गावरील आंजणारी घाटातील तीव्र उतार वाहनचालकांसाठी धोकादायक ठरत आहे. या महिनाभरात येथे सहा अपघात झाले असून, नऊ ट्रकचालक जखमी झाले (Anjanari Ghat truck accidents latest news) असून, एकाचा मृत्यू झाला आहे. वारंवार अपघात होऊनही ठोस उपाययोजना होत नसल्याने वाहनचालक आणि स्थानिक नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे..तालुक्यातील वेरळ आणि आंजणारी घाटपरिसरातील तीव्र वळणे व उतार अपघातप्रवण क्षेत्र म्हणून ओळखले जातात. विशेषतः अवजड वाहनांचे ब्रेक निकामी झाल्यानंतर ट्रक आणि कंटेनर महामार्गालगतच्या डोंगरावर आदळतात किंवा पलटी होतात. यापूर्वी गॅस वाहतूक करणारा टँकर काजळी नदीत कोसळून चालकाचा मृत्यू झाला होता. त्या वेळी महामार्गावरील वाहतूक चार ते पाच दिवस बंद ठेवावी लागली होती..महामार्गाच्या चौपदरीकरणानंतर या ठिकाणी अपघात रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना होण्याची अपेक्षा होती; मात्र सध्या बॅरल आणि पांढऱ्या रंगाचे रम्बलर बसवण्यापलीकडे ठोस उपाय दिसत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. महामार्गालगत लोकवस्ती असल्याने ब्रेक निकामी झालेले वाहन घरांमध्ये घुसल्यास मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे संरक्षक भिंत उभारण्यासह सुरक्षिततेच्या उपाययोजना तातडीने करण्याची मागणी होत आहे..Belgaum-Nipani-Kolhapur Railway Line : बेळगाव-निपाणी-कोल्हापूर रेल्वेमार्गासाठी 123 वर्षे प्रतीक्षा! 31 हजार पोस्टकार्ड पाठवूनही प्रकल्प रखडला; लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याची अपेक्षा.डांबरी गतिरोधक उभारणारआंजणारी घाटातील अपघात रोखण्यासाठी महामार्ग विभागाकडून येत्या काही दिवसांत डांबरी गतिरोधक उभारण्याचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती संबंधित विभागाने दिली; मात्र यापूर्वी बसवलेले रम्बलर कुचकामी ठरत असल्याने नव्या उपाययोजनांची परिणामकारकता महत्त्वाची ठरणार आहे. संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रशासन पावले उचलणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..पुलावर सलग तिसरा अपघातमुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील आंजणारी पुलावर अपघातांची मालिका सुरूच असून, आज सकाळी सलग तिसऱ्या दिवशी भीषण अपघात घडल्याची घटना समोर आली आहे. मुंबईहून गोव्याच्या दिशेने मच्छीची वाहतूक करणारा एक कंटेनर पुलावर अचानक पलटी झाल्याने महामार्गावर काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती..मुंबईकडून गोव्याकडे जाणारा कंटेनर सकाळी ६.३० च्या सुमारास आंजणारी पुलावर आला असता चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि हा कंटेनर महामार्गावरच उलटला. कंटेनरमध्ये मच्छीचा मोठा साठा भरलेला होता. या वाहनाचा चालक प्रेमशंकर यादव (रा. उत्तर प्रदेश) हा असून, अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग पोलिस आणि स्थानिक प्रशासनाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. घटनास्थळाचा पंचनामा करून अपघातग्रस्त वाहन बाजूला करण्याचे काम हाती घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.