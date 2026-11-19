रत्नागिरी : परदेशी जहाजाला ‘पोर्ट क्लिअरन्स’ देण्यासाठी ८० हजारांची लाच मागितल्याप्रकरणी लाचलुचपतच्या कारवाईत सापडलेल्या महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचा वर्ग-१ प्रादेशिक बंदर अधिकारी आणि त्यांचा खासगी मध्यस्थ यांच्या रत्नागिरीसह मुंबईतील घरांची झडती घेण्यात आली (Ratnagiri ACB raid on regional port officer) आहे. प्रादेशिक बंदर अधिकारी संदीप विलासराव भुजबळ (वय ४७) आणि मध्यस्थ मिलिंद तुकाराम बनप अशी त्या दोघा संशयितांची नावे आहेत. तक्रारदाराची रत्नागिरीत शिपिंग एजन्सी असून, त्यांच्यामार्फत परदेशी जहाजांना सेवा दिली जाते. .जयगड बंदरात आलेल्या एका नादुरुस्त परदेशी जहाजाची दुरुस्ती पूर्ण झाली होती. या जहाजाला समुद्रात चाचणी घेण्याची परवानगी आणि ‘पोर्ट क्लिअरन्स प्रमाणपत्र’ मिळवून देण्यासाठी प्रादेशिक बंदर अधिकारी संदीप भुजबळ याने ८० हजार रुपयांची लाच मागितली होती. बंदर अधिकारी भुजबळ याने ८० हजार रुपयांपैकी ६० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता खासगी मध्यस्थ मिलिंद बनप याच्याकडे देण्यास सांगितले होते..Lonavala Police Bribery Case : लोणावळ्यात खळबळ! आधी घेतले 1 लाख 30 हजार, पुन्हा 20 हजारांची लाच स्वीकारताना पोलिस उपनिरीक्षक रंगेहात जाळ्यात, मँगो गार्डन परिसरात सापळा रचून अटक.त्यानुसार, मारुती मंदिर परिसरातील एका हॉटेल बारमध्ये सापळा रचण्यात आला. मिलिंद बनपने तक्रारदाराकडून ६० हजार रुपयांची रोकड स्वीकारून तत्काळ भुजबळला फोन करून याबाबत माहिती दिली. त्याच क्षणी एसीबी पथकाने मिलिंद बनपला रंगेहाथ पकडले. याप्रकरणी काल (ता. १७) दुपारी मुख्य सूत्रधार भुजबळ याच्यावरही कारवाई केली. न्यायालयाने दोघा संशयितांना दोन दिवस पोलिस कोठडी सुनावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.