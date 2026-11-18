रत्नागिरी : परदेशी जहाजाला पोर्ट क्लिअरन्स प्रमाणपत्र आणि आवश्यक चाचण्यांची परवानगी देण्यासाठी ८० हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्या रत्नागिरीतील प्रादेशिक बंदर अधिकाऱ्यासह एकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक (Ratnagiri port bribery) केली. अधिकाऱ्याच्या साथीदाराला ६० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले; तर मुख्य संशयित बंदर अधिकारी संदीप विलासराव भुजबळ याला ताब्यात घेण्यात आले..तक्रारदाराची रत्नागिरीत शिपिंग एजन्सी असून, जयगड बंदरात आलेल्या नादुपिस्त परदेशी जहाजाची दुरुस्ती त्यांनी केली होती. या जहाजाच्या चाचणीसाठी परवानगी आणि पोर्ट क्लिअरन्स प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी प्रादेशिक बंदर अधिकारी संदीप भुजबळ (वय ४७) यांनी ८० हजार रुपयांची मागणी केली होती. लाच देण्याची इच्छा नसल्याने तक्रारदाराने १३ नोव्हेंबरला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली..१६ नोव्हेंबरला पंचांसमक्ष केलेल्या पडताळणीत लाचेची मागणी झाल्याचे स्पष्ट झाले. भुजबळ यांनी ६० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता साथीदार मिलिंद तुकाराम बनप (वय ५३, रा. घाणेकर आळी, रत्नागिरी) याच्याकडे देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार मारुती मंदिर येथील एका हॉटेलमध्ये सापळा रचला. सायंकाळी ५.२१ वाजता बनप याने तक्रारदाराकडून ६० हजार रुपये स्वीकारले. त्यानंतर त्याने भुजबळ यांना फोन करून पैसे मिळाल्याचे कळवले. त्यावेळी दबा धरून बसलेल्या पथकाने त्याला तत्काळ ताब्यात घेतले..Gokul Dairy Loss : तत्कालीन संचालक मंडळाचा 'तो' निर्णय अंगलट? गोकुळ दूध संघावर तब्बल 280 कोटींचा भार; पशुखाद्य विभागाला 24 कोटींचा नव्हे, तर 16 कोटींचा तोटा.मंगळवारी (ता. १७) दुपारी १२.१५ वाजता प्रादेशिक बंदर अधिकारी भुजबळ यालाही अटक केली. याप्रकरणी रत्नागिरी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ठाणे परिक्षेत्राचे पोलिस अधीक्षक शिवराज पाटील, अपर पोलिस अधीक्षक भागवत सोनावणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि पोलिस उपअधीक्षक अविनाश पाटील, तसेच पोलिस निरीक्षक मच्छिंद्र जाधव आणि सुहास रोकडे यांच्यासह पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.