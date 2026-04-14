Mango Trader End Life : आंबा व्यापाऱ्याने स्वत:च्या हनुवटीला डबलबार बंदूक लावली अन्, रुपेशच्या कृत्याने रत्नागिरी हादरली, संपवण्याचं खरं कारण काय?

Ratnagiri shocking news : रत्नागिरी तालुक्यातील तोणदे येथील आंबा व्यापाऱ्याने स्वतःवर गोळी झाडून घेऊन आत्महत्या केली. हनुवटीला डबलबारी बंदूक लावून चाप ओढून त्याने आत्महत्या केली. रूपेश प्रकाश नागवेकर (वय ५०, रा. तोणदे, ता. रत्नागिरी) असे आत्महत्या करणाऱ्या व्यापाऱ्याचे नाव आहे. आज सकाळी अकरा वाजता राहत्या घरी ही घटना घडली. याबाबत नेमके कारण स्पष्ट झाले नसले तरी मोठ्या प्रमाणात असलेले कर्ज आणि आजाराला कंटाळून हे कृत्य केले असावे, असा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे..ग्रामीण पोलिस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवला. पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली. आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल त्यांनी का उचलले, याचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. पोलिसांनी या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी सखोल तपास सुरू केला आहे. यामध्ये त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात कर्ज होते, तसेच ते एका आजाराने त्रस्त होते. यातून त्याच्या पायाची बोटंदेखील काढल्याचे तपासात पुढे आले आहे. रूपेश नागवेकर यांच्या मागे पत्नी, मुले, भाऊ असा मोठा परिवार आहे..बागायतदारांत विशेष ओळखरूपेश केवळ यशस्वी आंबा व्यापारीच नव्हे तर 'हापूस रिसॉर्ट'शी संबंधित नागवेकर कुटुंबातील एक ज्येष्ठ सदस्य म्हणून परिचित होते. आंबा व्यापार क्षेत्रात त्यांनी आपल्या कष्टाने आणि अनुभवाने नाव केले होते. तोणदे परिसरात यामुळे शोककळा पसरली आहे.