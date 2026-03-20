Maternal Health : जिल्ह्यात ५ वर्षांत ३३ मातांचा मृत्यू; जिल्हा आरोग्य यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह

रत्नागिरी : जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांमध्ये ३३ मातांना प्रसूतीदरम्यान किंवा प्रसूतीनंतर आपले प्राण गमवावे लागल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. शासन आणि आरोग्य विभागामार्फत सुरक्षित मातृत्वासाठी 'जननी सुरक्षा'सारख्या अनेक योजनांवर कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जात आहे..तरी माता मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. कोल्हापूर विभागातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत रत्नागिरीतील आकडेवारी कमी असली, तरी ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींवर या निमित्ताने पुढे येत आहेत..Ichalkaranji RBSK : राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य उपक्रम खंडित ; दहा महिन्यांचा ९० लाखांचा भत्ता थकीत, एक तारखेपासून जिल्ह्यातील वाहन सेवा बंद.माता मृत्यूविषयी आरोग्य विभागाने अधिकृत माहिती दिली आहे. संपूर्ण विभागात सांगली जिल्ह्याचा मृत्यूदर सर्वाधिक असला तरी रत्नागिरीतील ३३ महिलांचा मृत्यू हा चिंतेचा विषय आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील मृत्यूमागे प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील भौगोलिक परिस्थिती आणि वेळेवर उपचार न मिळणे ही कारणे आहेत. .प्रसूतीदरम्यान निर्माण होणारी गुंतागुंत, रक्तस्राव किंवा दुर्गम भागातून वेळेत रुग्णालयापर्यंत न पोहोचू शकल्यामुळे या दुर्दैवी घटना घडत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. माता मृत्यू कमी करण्यासाठी आरोग्य विभागानेही आता प्रत्यक्ष तळागाळापर्यंत पोहोचून काम करण्याची तीव्र गरज असल्याचे अधोरेखित झाले आहे..Zakir Husain Hospital : झाकीर हुसेन रुग्णालयाची दैना! इमारत सुसज्ज, पण सोयी-सुविधांचा मात्र पत्ताच नाही.सूक्ष्म नियोजनाची गरजग्रामीण भागातील महिलांच्या कुपोषणाचा प्रश्न, लोहाची कमतरता आणि प्रसूतीपूर्व तपासण्यांकडे होणारे दुर्लक्ष, यामुळे माता मृत्यूचा धोका वाढत आहे. आरोग्य यंत्रणेने अधिक सूक्ष्म नियोजन करून प्रत्येक गर्भवती मातेच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवले तर हे प्रमाण शुन्यावर येईल. जिल्हा आरोग्य प्रशासनाने अधिक सतर्क होण्याची गरज असल्याचे यावरून दिसते..गरोदर मातांनी आपली नोंद रुग्णालयात करून वेळेवर उपचार घेणे महत्त्वाचे आहे. शासकीय सेवेचा फायदा घेत नऊ महिने डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार उपचार घेतला पाहिजे. गरोदरपणाकडे दुर्लक्ष करून आयत्यावेळी रुग्णालयात आल्यामुळे अनेक माता किंवा बालमृत्यूचे प्रकार घडतात. वेळीच दक्षता घेतल्यास माता व बालमृत्यू दर कमी होईल.- भास्कर जगताप, जिल्हा शल्य चिकित्सक, रत्नागिरी.