Ratnagiri MIDC Water Storage 2026 : उद्योगांची पाण्याची चिंता आता मिटणार! 'या' पाच धरणांत मे-जूनपर्यंत पुरेल एवढा मुबलक साठा; MIDC कडून पाण्याचे चोख नियोजन

रत्नागिरी : वाढत्या उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण होणाऱ्या पाणीसंकटात रत्नागिरीतील उद्योग आणि ग्रामपंचायतींसाठी अत्यंत दिलासादायक बाबसमोर आली (Ratnagiri MIDC water storage 2026) आहे. रत्नागिरीतील मिरजोळे आणि उद्यमनगर एमआयडीसीसह लगतच्या काही ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाच प्रमुख धरणांमध्ये सध्या २५.३७ लाख क्युबिक मीटरएवढा मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध आहे. हा उपलब्ध साठा आगामी मे ते जून महिन्यापर्यंत पुरेल, या दृष्टीने एमआयडीसी प्रशासनाकडून पाण्याचे नियोजन केले जात आहे..लांजा व रत्नागिरी तालुक्यातून वाहणाऱ्या काजळी नदीवर घाटीवळे, अंजणारी, असोडे, निवसर आणि हरचेरी या पाच ठिकाणी एमआयडीसीच्यावतीने छोटी धरणे उभारली आहेत. या सर्व धरणांची एकूण साठवण क्षमता २५.३७ लाख क्युबिक मीटर आहे. नुकत्याच झालेल्या कामांमुळे हरचेरी येथे जुन्या धरणाखाली नवीन बंधारा बांधला असून, असोडे येथील धरणाचे कामही नव्याने करण्यात आल्याने एकूण पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे..पावसाळा संपल्यानंतर वाहून जाणारे पाणी अडवण्यासाठी एमआयडीसीकडून दरवर्षी या धरणांवर प्लेट आणि माती टाकून साठवण क्षमता वाढवली जाते. या वाढीव साठ्यासाठी एमआयडीसी दरवर्षी सुमारे १७ ते १८ लाख रुपयांचा खर्च करते, तसेच ५ ते ६ महिने देखरेखीसाठी सुरक्षारक्षकही तैनात केले जातात..Khadakwasla Dam Water Level : पुणेकरांची चिंता वाढली! खडकवासला धरणसाखळीत मागील वर्षाच्या तुलनेत 5.27 टीएमसी पाणी कमी, चारही धरणांत 23.05 टीएमसी साठा शिल्लक.सध्या पाच धरणांमधील एकूण २५.३७ लाख क्युबिक मीटर साठ्यापैकी मृत साठा वगळता २२.७७२ लाख क्युबिक मीटर पाणी थेट वापरासाठी उपलब्ध आहे. यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे अंजणारी धरणामध्ये ७.४४ लाख, हरचेरीमध्ये ६.६६ लाख, घाटीवळेमध्ये ३.२६२ लाख, निवसरमध्ये २.७१ लाख आणि असोडे धरणामध्ये २.७ लाख क्युबिक मीटर पाणीसाठा आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे घाटीवळे धरण पूर्णक्षमतेने भरले आहे, तर असोडे व अंजणारी धरणांतील साठ्यात दरवर्षीच्या तुलनेत काहीशी घट नोंदवली आहे. तरीही, योग्य नियोजनाच्या बळावर मे अखेरीपर्यंत पाणीटंचाई जाणवू दिली जाणार नाही, असा विश्वास एमआयडीसी प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे..धरणांतील पाणीसाठापाच धरणांची साठवण क्षमता : २५.३७ लाख घनमीटर.प्रत्यक्ष वापरासाठी उपलब्ध पाणी : २२.७७२ लाख घनमीटर.सर्वाधिक साठा अंजणारी धरणात : ७.४४ लाख घनमीटर.देखभालीसाठी वार्षिक १७ ते १८ लाखांचा खर्च..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.