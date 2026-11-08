कोकण

Ratnagiri MIDC Water Storage 2026 : उद्योगांची पाण्याची चिंता आता मिटणार! 'या' पाच धरणांत मे-जूनपर्यंत पुरेल एवढा मुबलक साठा; MIDC कडून पाण्याचे चोख नियोजन

Ratnagiri MIDC Dams Hold 25.37 Lakh Cubic Metres of Water : रत्नागिरीतील एमआयडीसीच्या पाच धरणांत २५.३७ लाख क्युबिक मीटर पाणीसाठा आहे. मृतसाठा वगळता २२.७७२ लाख क्युबिक मीटर पाणी उपलब्ध असून, मे-जूनपर्यंत पुरवठ्याचे नियोजन सुरू आहे.
Ratnagiri MIDC water storage 2026

Ratnagiri MIDC water storage 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : वाढत्या उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण होणाऱ्या पाणीसंकटात रत्नागिरीतील उद्योग आणि ग्रामपंचायतींसाठी अत्यंत दिलासादायक बाबसमोर आली (Ratnagiri MIDC water storage 2026) आहे. रत्नागिरीतील मिरजोळे आणि उद्यमनगर एमआयडीसीसह लगतच्या काही ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाच प्रमुख धरणांमध्ये सध्या २५.३७ लाख क्युबिक मीटरएवढा मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध आहे. हा उपलब्ध साठा आगामी मे ते जून महिन्यापर्यंत पुरेल, या दृष्टीने एमआयडीसी प्रशासनाकडून पाण्याचे नियोजन केले जात आहे.

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