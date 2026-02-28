Mumbai Goa Highway Delay : कोकणवासीयांचा संताप! मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामात दिरंगाई; बड्या ठेकेदारांना ठोठावला तब्बल 16 कोटींचा दंड

रत्नागिरी : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या (Mumbai Goa Highway) गेल्या १४ वर्षांपासून रखडलेल्या कामावरून कोकणवासीयांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असतानाच, सरकारने हलगर्जीपणा करणाऱ्या कंत्राटदारांविरोधात कठोर पाऊल उचलले आहे. महामार्गाच्या दोन महत्त्वाच्या टप्प्यांचे काम वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे दोन मोठ्या कंपन्यांना १६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे..राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने या दंडात्मक कारवाईला अधिकृत दुजोरा दिला आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहे. अरुंद रस्ते आणि खड्ड्यांमुळे या मार्गावर अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, गणपती उत्सव किंवा इतर सुट्ट्यांच्या काळात चाकरमान्यांना तासन्तास वाहतूक कोंडीत अडकून पडावे लागते. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने दंड करण्याचा पवित्रा घेतला आहे..Nagpur Rare Earth Discovery : विदर्भाचं भाग्य उजळणार! 'वेकोलि'च्या खाणीत सापडला मौल्यवान खनिजांचा साठा; पाहा कोणत्या 6 खाणी आहेत या यादीत.त्यात आरवली ते काटे या ३९ किलोमीटरच्या टप्प्याच्या कामासाठी सरकारने ३११ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, वारंवार सूचना देऊनही संबंधित ठेकेदार कंपनीने दिलेल्या मुदतीत हे काम पूर्ण केले नाही. तसेच काटे ते वाकेड या ४९ किलोमीटरच्या कामासाठी ५१९ कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. दोन्ही टप्प्यांचे काम संथ गतीने सुरू असल्याने आणि ठरवलेल्या वेळेत प्रगती न दिसल्यामुळे दोन्ही कंपन्यांना अनुक्रमे ११ कोटी आणि ५ कोटी रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे..'अनिकेत कोथळेची पोलिस कोठडीत हत्या, त्याचा मृतदेह जाळला आंबोलीत'; उज्ज्वल निकम यांचा कोर्टात मोठा युक्तिवाद, आरोपी लाडनं पोलिसांना असं काय दाखवलं?.मंत्र्यांचे अनेक पाहणी दौरेकेंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह राज्याच्या सवार्जनिक बांधकाम मंत्र्यांनी देखील या महामार्गाच्या कामाचा अनेक वेळा दौरा केला. वारंवार दौरे करून देखील ठेकेदार कंपन्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे राज्यातील अन्य सर्व प्रकल्प पूर्ण झाले; परंतु मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम मात्र गेली १४ वर्षे रखडले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.