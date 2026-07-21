Ratnagiri To Mumbai Seaplane Project : रत्नागिरी ते मुंबई प्रवास आता थेट हवेतून आणि पाण्यावरून! पालकमंत्री उदय सामंत यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट; पाहा काय आहे प्लॅन

रत्नागिरी : रत्नागिरी ते मुंबईदरम्यान सी-प्लेन सेवा सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाने (एमएमबी) पावले उचलली आहेत. त्यासाठी तांत्रिक, आर्थिक आव्हानांसह कायदेशीर बाबींवर कशी मात करता येईल, या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले (Konkan tourism seaplane) आहेत. रत्नागिरी तालुक्यातील भगवती आणि भाट्ये या दोन ठिकाणांची चाचपणी केली जाणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे..रत्नागिरीतील पर्यटनाला चालना मिळावी, या हेतूने पालकमंत्री उदय सामंत यांनी काही दिवसांपूर्वी सी-प्लेन सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली होती. या संदर्भात उद्योग विभागाशी चर्चा केली होती. हा प्रस्ताव मेरिटाईम बोर्डाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. बोर्डाचे स्वतंत्र संचालक मंडळ असल्याने या प्रस्तावाला रीतसर कायदेशीर मंजुरी मिळवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सागरीमार्गावर सी-प्लेन उतरवण्यासाठीची तांत्रिक बाजू तपासली जाईल..Sangli Flood Alert : कृष्णा नदीचा प्रवाह वाढला; महापुराचा धोका टाळण्यासाठी हिप्परगीचे सर्व दरवाजे उघडा, महाराष्ट्राचे कर्नाटक सरकारला पत्र, आलमट्टीची काय स्थिती?.समुद्रातील पाण्याचा प्रवाह, वाऱ्याचा वेग, भरती-ओहोटीचे गणित आणि लँडिंग व टेकऑफसाठी सुरक्षित जागेचा शोध घेणे यांसारख्या क्लिष्ट गोष्टींसाठी तज्ज्ञांच्या मदतीने सविस्तर तांत्रिक अहवाल तयार केला जाणार आहे. तांत्रिक तपासणीसोबतच प्रकल्पाच्या आर्थिक गणिताचा अभ्यास करण्यासाठी मेरिटाईम बोर्डाकडून एका विशेष सल्लागाराची नेमणूक केली जाणार आहे. पर्यटकांच्या खिशाला परवडणारे आणि सेवा देणाऱ्या कंपनीलाही फायदेशीर ठरेल, अशा तिकीटदरांचा ताळमेळ बसवण्याचे काम या सल्लागारामार्फत केले जाणार आहे. त्यानंतरच प्रत्यक्ष वेळापत्रक आणि मार्ग निश्चित होतील..Koyna Dam Water Level : कोयना धरणाने ओलांडला 60 टीएमसीचा टप्पा! गेल्या 24 तासांत 2.41 TMC ने वाढ; धरणात तब्बल 28 हजार क्युसेकने पाण्याची आवक, महाबळेश्वरची स्थिती काय?.सी प्लेनसंदर्भातील प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. प्रत्यक्ष विमानसेवेचे वेळापत्रक, सल्लागाराचा अहवाल आणि विविध परवानग्या मिळवण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. हे सर्व टप्पे यशस्वीपणे पूर्ण झाल्यानंतरच रत्नागिरीतील समुद्रावरून सी-प्लेन हवेत झेप घेईल.-प्रदीप बढये, नियोजन विभाग, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.